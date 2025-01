Esta es la canción que combina a la perfección con todos los openings de anime, ¿es de rock?

Los openings en los anime son las canciones de apertura de dichas producciones, estableciendo el tono y la atmósfera del programa. La mayoría de estas melodías son producidas únicamente para acompañar la historia, pero esto no impide que los fanáticos las conviertan en ‘himnos’ a nivel global. Un ejemplo de esto es el de Dragon Ball Z, cuyos fanáticos no pueden evitar entonar el ‘Chala Head Chala’ cada vez que lo escuchan.

Desde hace varios años en redes sociales existe una curiosa discusión sobre cuál es la canción que encaja con todos los openings de anime, en la que se han destacado títulos como ‘Hey Mama’ de David Guetta, ‘One Step Closer’ de Linkin Park, ‘Holding Out for a Hero’ de Bonnie Tyler o ‘It’s my life’ de Bon Jovi.

Aunque muchos parecen estar de acuerdo con las canciones mencionadas anteriormente, hay un tema que lidera la discusión y parece no ser destronado por ningún otro. Se trata de Torero, de Chayanne, la cual es un éxito desde su estreno en 2002. Lo que sorprende a los seguidores del género es que en muchas ocasiones no solo combina la melodía, sino también la letra.

A continuación, le compartimos algunos ejemplos.

Attack on Titan

Me juego la vida por ti 🎶



Chayanne + Attack On Titan ❤️ pic.twitter.com/koM7sagZPs — Héctor Gabriel Trejo (@HectorTrejo) June 9, 2019

One Piece

Seguro un chingo de gente lo hizo antes, pero quería comprobarlo por mi mismo.



Hice la prueba del torero con el opening 24 de One Piece y SI ME DA MIEDO LO BIEN QUE QUEDA KSJASKASJKAS. pic.twitter.com/Nr46bSwgBC — Juan. D. Ima (@Joy_D_Boy21) February 24, 2024

El anime se encuentra ambientado en una época donde la humanidad está al borde de la extinción a causa de los Titanes, unos seres que buscan devorar a los humanos. Por lo que los humanos deben construir una serie de murallas con el objetivo de protegerse.

La historia comienza veinte años tras la muerte de Gol D. Roger, el legendario Rey de los Piratas. Protagonizada por Luffy, un joven que tiene la habilidad de estirar las extremidades de su cuerpo como si estuvieran hechas de goma. El chico se embarca en una aventura con el objetivo de encontrar el ‘One Piece’, tesoro que Gol escondió antes de morir.

Dragon Ball Sparking Zero

Alguien me puede explicar que sentido tiene que Torero de Chayanne quede bien con todo, incluso con el opening del Sparking Zero pic.twitter.com/NUJ5aw0cGe — ShenronZ ® (@ShenronZ_) October 12, 2024

La canción también le queda perfecta a openings de videojuegos, como lo es Dragon Ball Sparking Zero. Un nuevo juego de lucha protagonizado por Goku y estrenado en 2024.

Haikyuu!

Se encuentra protagonizada por el joven Shoyo Hinata, un estudiante de baja estatura que sueña con ser el mejor jugador de voleibol. Encuentra su inspiración en el ‘pequeño gigante’, otro joven de su escuela que en años anteriores se destacó por su habilidad en la cancha. Shoyo posee una increíble capacidad de salto y una determinación inquebrantable.