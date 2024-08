One Piece en Netflix: Oda confirmó los actos que se adaptarán en la segunda temporada

‘One Piece’, escrito por Eiichiro Oda, es uno de los mangas con mayor número de seguidores a nivel global. La adaptación al anime ya supera los más de 1000 episodios y, desde su inicio en 1999, narra las aventuras de Monkey D. Luffy en su camino para convertirse en el rey de los piratas.

La primera temporada se estrenó el 31 de agosto de 2023, constó de 8 episodios, cada uno de una hora de duración. Esta se desarrolló en cuatro arcos de dos episodios cada uno. Los primeros dos capítulos fueron sobre la unión de Zoro, el tercero y cuarto de Usopp, los siguientes de Sanji y, finalmente, los de Nami. A continuación, le presentamos el nombre de cada uno de estos episodios.

Episodio 1: ‘Romance Dawn’

Episodio 2: ‘The Man in the Straw Hat’

Episodio 3: ‘Tell No Tales’

Episodio 4: ‘The Pirates Are Coming’

Episodio 5: ‘Eat At Baratie!’

Episodio 6: ‘The Chef and the Chore Boy’

Episodio 7: ‘The Girl with the Sawfish Tattoo’

Actores principales del live action de One Piece

Roronoa Zoro – Mackenyu

Nami – Emily Rudd

Usopp – Jacob Romero

Sanji – Taz Skylar

Comunicado de Oda sobre la segunda temporada de One Piece en Netflix

Sí, la temporada 2 del live action de One Piece está en producción, ¡la grabación está en marcha! La historia cubrirá Loguetown, Reverse Mountain (twin capes), Whiskey Peak, Little Garden y Drum Island. ¡Piénsalo! ¡Imagina cuánto costará!

Pero, sigo insistiendo en esto y aquello, ya sea en el guion o en el elenco. Al igual que la temporada pasada, Matt, el showrunner, Netflix y Tomorrow Studios, han hecho todo lo posible por prometer que no lanzarán la serie hasta que yo esté satisfecho. Esto no está en el contrato, pero ¿sabes? es una promesa.

Espero que puedas apreciar lo increíbles y determinados que son al mantener su palabra, y ciertamente han demostrado su capacidad para llevar este mundo a la pantalla. ¡No puedo esperar a verla!

Mientras tanto, el elenco anunciado anteriormente está en la cuenta oficial de ‘X’, así que ve a checarlo. La gran ruta es un “mundo” aún más extenso. Te estarás preguntando, ¿cuál fue la inspiración? Naturalmente, los miembros del elenco que tienen características únicas han sido reunidos de todo el mundo, y no puedo evitar emocionarme al pensar que la aventura ya ha comenzado.

Entre los que aún no se han anunciado, ¿qué pasa con Vivi? ¿y Miss All Sunday? ¿qué harán con Chopper? Por ahora no podemos anunciarlos, pero a partir de mañana, anunciaremos a más miembros del elenco. Durante los próximos tres días: 21, 22 y 23 de agosto. ¡Estén atentos y prepárense para más actualizaciones que están por venir!