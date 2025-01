El viejo anime de terror que estrena por primera vez su doblaje en español; ¿ya lo vio?

Aunque no es un nuevo anime, el hecho de que después de casi 11 años lancen su versión doblada al español, abre la puerta para que más personas lleguen a este anime de ciencia ficción, gracias a la unión del creador de ‘Cowboy Bebop’ y el estudio de ‘Jujutsu Kaisen’. Se trata de ‘Zankyō no Terror’.

En el mundo del anime, pocas series logran trascender el género del terror para ofrecer una experiencia que invite a la reflexión, ‘Zankyō no Terror’, conocida en inglés como ‘Terror in Resonance’, es una de estas joyas. Creada por el renombrado director Shinichiro Watanabe y producida por el estudio MAPPA, esta serie de 11 episodios sumerge a los espectadores en una historia intrigante que explora temas como el terrorismo, la identidad y la alienación.

¿De qué trata?

La trama sigue a Nine y Twelve, dos jóvenes genios que, bajo el nombre de ‘Sphinx’, orquestan una serie de ataques terroristas en Tokio. Sin embargo, sus acciones no son meramente destructivas. A través de acertijos y pistas, desafían a la policía y a la sociedad a cuestionar sus propios valores y prejuicios. La serie se desarrolla como un juego del gato y el ratón, donde la línea entre el bien y el mal se difumina, y el espectador se ve obligado a replantearse sus propias convicciones.

Le recomendamos: 5 animes psicológicos con misterio y giros inesperados de la historia: ¿los ha visto?

Nine y Twelve son personajes complejos, pero es por eso su éxito. Nine, el cerebro del dúo, es un joven tranquilo y calculador, mientras que Twelve es más impulsivo y enérgico. A pesar de sus diferencias, comparten un vínculo profundo y un objetivo común. A medida que la serie avanza, se revela su pasado turbio y las razones detrás de sus acciones. Junto a ellos, la detective Shibazaki se convierte en una figura clave en la investigación de los ataques de Sphinx. Su inteligencia y determinación lo llevan a desentrañar los secretos de Nine y Twelve, estableciendo una conexión inesperada con ellos.

¿Dónde ver ‘Terror in Resonance’?

Puede disfrutar de esta serie animada en diversas plataformas de streaming, en Colombia desde Prime Video, aunque todavía no doblada al español.

Desde el 31 de enero se podrá ver doblada en Jonu Media, una plataforma habilitada en España, donde se ven las series al mismo tiempo que en Japón. Por lo que para ver está en Colombia, podría tardar un poco más o anunciarse a mediados de febrero.

Acá el anuncio:

See more 🎉 ¡TERROR EN TOKIO LLEGA A JONU PLAY CON DOBLAJE EN ESPAÑOL! 🔥

¿Qué planean estos dos misteriosos personajes?



✨ Cada viernes a las 20:30.

Estreno del primer episodio: 31 de enero



🌐 Solo en https://t.co/uRsr8SFdhW#TerrorEnTokio #TerrorInResonance #AnimeEnEspañol #JonuPlay pic.twitter.com/m7Fd366p1s— JONU MEDIA (@jonumedia) January 28, 2025

Le puede interesar: Jujutsu Kaisen: ¿cuál es el orden para ver todo el anime y la película?

Las cosas técnicas que resaltan, según expertos

‘Terror in Resonance’ destaca por su estilo visual distintivo, los paisajes urbanos de Tokio se presentan con una paleta de colores fríos y una atmósfera que refleja la tensión y el misterio de la trama. La animación es fluida y detallada, lo que permite una inmersión completa en la historia. La banda sonora, compuesta por Yoko Kanno, es otro elemento destacado.