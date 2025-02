¿Decepcionó? Estos son los mejores memes que dejó la nueva camiseta local de Millonarios

Millonarios se convirtió en noticia durante este 7 de febrero. Luego de una larga espera, el equipo capitalino dio a conocer para sus fanáticos la que será su nueva vestimenta de partido para este año 2025.

El club ‘albiazul’ hizo varias modificaciones en comparación a su camiseta del año pasado, en un cambio drástico para afrontar los retos que habrán durante este y el próximo semestre.

Si bien algunos alabaron este nuevo diseño, otros admitieron que no era de su gusto, e incluso hicieron duras críticas.

Durante el pasado jueves 6 de febrero, Millonarios presentó un gran anuncio en el que anunció a sus fanáticos que pronto se daría el lanzamiento de su nueva camiseta.

La expectativa fue bastante alta, y la presentación de esta camiseta no se hizo esperar, luego de un posteo donde jugadores claves del equipo como Andrés Llinás y Mackalister Silva vestían la nueva indumentaria.

Algunos hinchas se emocionaron, pero, otros aprovecharon para hacer memes, y aquí les dejamos una recopilación de los mejores.

El que critica la camiseta es porque no se compra ni las de San Victorino

En algunos casos, esta camiseta no fue de gusto para todos los aficionados. Sin embargo, Andina, uno de los máximos patrocinadores del club aprovechó esta situación para el marketing.

Y entonces me dijo que la nueva camiseta de Millos no estaba linda 😅🍻



Me toco bloquearla 🙈



📸:@MillosFCoficial pic.twitter.com/kZbMx7yPyn