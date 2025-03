Cambios de último minuto en Molotov: ¿quién será su nuevo guitarrista?

A pocos días de su presentación en el Vive Latino 2025 que se lleva a cabo en Ciudad de México, Molotov anuncia que por problemas de salud, Tito Fuentes su guitarrista, no podrá participar en el concierto.

Mire también: Molotov vuelve a Bogotá: esta es la fecha y hay boletas desde $155.000

“Estoy en un proceso de rehabilitación tanto físico como mental que me ha orillado a ausentarme de los escenarios en los últimos conciertos de Molotov. Poniendo mi salud como prioridad, he decidido no regresar a tocar hasta estar al 100%«, dice el comunicado.

En el comunicado también revelan el nombre del guitarrista que estará acompañando a Molotov para su próximo show: “mientras tanto como etapa de transición, estará con mis compañeros en el escenario Jay de la Cueva. No solo es un musicazo y un gran amigo, sino que Jay es uno de los miembros fundadores de la banda, y estoy seguro de que va a ser un gran show verlo junto a ellos en este Vive Latino”

El comunicado no detalla más información respecto a la salud de Tito, ni la duración esperada del proceso en el que se encuentra, pero esperemos una pronta recuperación y un óptimo regreso a los escenarios.

¿Quién es Jay de la Cueva, nuevo guitarrista de Molotov?

Respecto a Jay de la Cueva, él fue uno de los fundadores de Molotov junto a Micky Huibidoro y Tito Fuentes; además tiene una extensa carrera en el rock latino, tras haber formado parte de agrupaciones como Fobia, Moderatto, Titan, y un reciente disco de solista publicado en el 2024, que se suman a su carrera de productor y actor.

El más reciente álbum de Molotov ‘Solo D’Lira’ (2023), que incluye canciones como ‘No olvidamos’ y ‘Quiten el trap’ ganó el Grammy a mejor álbum de Rock.