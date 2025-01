Aprenda inglés GRATIS con Radioacktiva: cumpla su propósito del 2025 fácil y rápido

En un mundo cada vez más globalizado, aprender inglés se ha convertido en una necesidad esencial para comunicarse, acceder a mejores oportunidades laborales, viajar sin barreras y conectarse con culturas de todo el mundo. Por ello, ende aprender este segundo idioma y qué mejor que hacerlo de la mano del Planeta Rock y escuchando su música favorita.

A través del programa The Rock Show, dirigido y producido por Julio César Escovar, director de Radioacktiva, los oyentes del Planeta Rock podrán disfrutar de un espacio completamente en inglés.

En el programa, que será presentado de 4:00 a 5:00 p.m., los oyentes del Planet Rock no solo escucharán los mejores clásicos del rock en inglés, sino también podrán mejorar sus habilidades de comprensión auditiva (listening) en este idioma.

Durante The Rock Show, Julio César Escovar presentará todas las canciones en inglés, utilizando un lenguaje sencillo y una pronunciación clara para garantizar que, tanto los oyentes con nivel básico como intermedio puedan entender y disfrutar el contenido.

Asimismo, el director de Radiaocktiva, conocido por su amplio bagaje y conocimiento musical, compartirá datos curiosos y relevantes sobre las canciones, los artistas y los álbumes, convirtiendo cada emisión en una experiencia educativa y entretenida.

Si su propósito para el 2025 es aprender inglés, The Rock Show es la oportunidad perfecta para lograrlo mientras disfruta del mejor rock and roll en inglés. No olvide sintonizar Radioacktiva de lunes a viernes de 4:00 a 5:00 p.m.