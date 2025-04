¿A qué hora se estrena el segundo capítulo de The Last of Us 2? Así puede verlo

El universo de The Last of Us regresó a la pantala el pasado 13 de abril con el estreno de la segunda temporada en la plataforma Max. Tras más de un año desde la emisión del final de la primera parte, la serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey retoma la historia de Joel y Ellie.

A diferencia de otras producciones, los episodios de esta segunda entrega no estarán disponibles todos desde el inicio. Por lo cual, cada nuevo episodio se irá estrenando de forma paulatina cada semana, añadiéndole un toque de más suspenso y expectativa a la trama.

Le puede interesar: ¿Cuántos capítulos tiene The Last of Us 2? Fechas de estreno en Colombia y trama

La trama de esta nueva temporada continúa con Joel y Ellie en Jackson, Wyoming. Allí, la joven intenta adaptarse a una nueva rutina dentro de una comunidad establecida, pero la aparición de un grupo desconocido desatará una cadena de eventos impulsados por la venganza.

La historia se basa en el videojuego The Last of Us Part II, donde los personajes enfrentan dilemas personales en un entorno marcado por la violencia y la supervivencia.

En total, la temporada cuenta con siete capítulos, con una duración que oscila entre 45 y 60 minutos. El estreno se realiza cada domingo y el cierre de temporada está previsto para el 25 de mayo.

Hora de estreno del segundo capítulo de The Last of Us en Colombia

El segundo episodio de la segunda temporada se estrena este domingo 20 de abril a las 8:00 p.m. (hora de Colombia). Puede verse a través de Max, la plataforma de streaming, y también estará disponible en el canal HBO en el mismo horario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Last of Us (@thelastofus)

Para quienes siguen la serie desde su lanzamiento original, esta nueva entrega mantiene el ritmo semanal, por lo que cada episodio se podrá disfrutar con una semana de diferencia, tal como ocurrió en la primera temporada.

Fecha de estreno de los demás capítulos: