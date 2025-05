🔴 Siga EN VIVO PSG vs Inter: minuto a minuto de la final de la Champions 2025

La espera terminó. Este sábado 31 de mayo de 2025, el Allianz Arena de Múnich se convertirá en el escenario donde se disputará el título más importante del fútbol europeo: la final de la UEFA Champions League. Paris Saint-Germain e Inter de Milán se enfrentan en un duelo que quedará grabado en los libros de historia, y usted podrá seguir el minuto a minuto EN VIVO desde las 1:30 p. m. con la cobertura especial de Rock N’ Gol de Radioacktiva a través de YouTube, su señal nacional, plataforma web y redes sociales.

*NOTA: La nota se está actualizando constantemente, por favor procure estar refrescando constantemente y contar con buen internet

Ahora lo intenta Dembelé con pierna derecha, está muy cerca el tercero del PSG

Kvaratskhelia del PSG vuelve a fallar otro tiro frente al arco del Inter

Tiro libre a favor del Inter, que intenta volver a meterse al partido, pero terminó desviado

Se reanuda la segunda parte del partido y el PSG ya le dio el primer susto al Inter

Acaba el primer tiempo

PSG presiona con todo lo que tiene para encontrar nuevas oportunidades de gol

Se jugarán dos minutos más

PSG estuvo cerca de sentenciar el partido con el tercero, pero Dembelé envió el balón al lateral

El partido se pausa por una falta cometida eb contra de Nuno Méndez

Tras un tiro de esquina, el Inter estuvo cerca del descuento en el primer tiempo con un cabezaso de Thuram que pasó por encima de Donnarumma

Inter empieza a cambiar su estilo de juego para buscar la porteria rival, exponiendose a los contragolpes del club parisino

Désiré Doué marca el segundo gol del partido.

Achraf Hakimi mete el primer gol de encuentro.Â

Se genera la primera acción peligrosa por parte del PSG, desde una pelota parada. No obstante no definieron nada

Inter hace todos los esfuerzos para intentar recuperar la esférica

El conjunto francés busca mantener el control durante los primeros minutos del partido

Primera falta del partido en contra del Inter

2:00 P. M.

Arranca oficialmente a rodar la pelota

1:50 P. M.

Linkin Park ya se encuentra haciendo el Kick Off previo a la final de la Champions

Tune in at 8:45pm CEST for our performance at the @ChampionsLeague final #PepsiKickOffShow. https://t.co/4SD1iiajv5 pic.twitter.com/J0uRBA47D3