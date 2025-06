Millonarios vs Nacional: minuto a minuto en el Rock ´N Gol de Radioacktiva

El estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá será testigo de un choque de alto voltaje este jueves, cuando Millonarios reciba a Atlético Nacional por la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-I. Un partido que no solo enfrenta a dos gigantes del fútbol colombiano, sino que también puede marcar el rumbo del Grupo B en la carrera hacia la gran final.

El conjunto embajador llega con el impulso de haber ganado en la primera fecha ante Independiente Santa Fe, en un clásico capitalino que se resolvió con un solitario tanto de Radamel Falcao García. “El Tigre” fue la figura del compromiso, dándole los primeros tres puntos a Millonarios y colocando al equipo dirigido por David González en la cima del grupo. Ahora, con el respaldo de su afición y el buen momento colectivo, buscará reafirmar su liderazgo en El Campín.

Minuto a minuto Millonarios vs Nacional

Min 90+4″

Se termina el partido en El Campin sin goles, fue un partido bastante cortado

Min 90+3″

Mucha fricción en los últimos minutos del compromiso, faltas de lado y lado

Min 90″

Se cumple el tiempo reglamentario y se adicionan +4 minutos para jugar hasta el min 94

Min 88″

En un mano a mano entre Jhon Córdoba y Chipi Chipi, el delantero falló un remate claro frente al arco

Min 85″

Cambio en Nacional ⬆️⬇️

⬆️ Entra

Faber Gil

⬇️ Sale

Dairon Asprilla

Min 84″

Cambio en Millonarios ⬆️⬇️

⬆️ Entra

Santiago Giordana

⬇️ Sale

Daniel Cataño

Min 82″

Luego de una recuperación, Marimon no alcanzó a impactar bien la esférica y llegó a las manos de Chipi Chipi

Min 80″

¡Nacional se vuelve a salvar! Danovis Banguero peinó la pelota que terminó en el poste. El palo evitó por segunda ocasión que el embajador se ponga delante en el marcador

Min 78″

Cambio en Nacional ⬆️⬇️

⬆️ Entra

Alfredo Morelos

⬇️ Sale

Kevin Viveros

Min 77″ 🟨

Tarjeta amarilla para Jorman Campuzano de Nacional

Min 77″ ✋

Mano de Jorman Campuzano de Nacional

Min 74″

Cambio en Millonarios ⬆️⬇️

⬆️ Entra

Luis Marimón

⬇️ Sale

Radamel Falcao

Min 73″

Banguero quedó en fuera de lugar tras un pase en profundidad de Nicolás Arevalo, invalidando la jugada

Min 72″

Millonarios busca como sea quedarse con los tres puntos del compromiso de la fecha 2. Falcao intentó un remate que terminó en tiro de esquina

Min 70″

Millonarios desperdicio una oportunidad clara. Tras una jugada entre Helibelton y Cataño, la pelota le quedó libre a Jhon Córdoba quien la envió a las nubes

Min 69″

Cambio en Nacional ⬆️⬇️

⬆️ Entra

Kevin Parra

⬇️ Sale

Andrés Sarmiento

Min 67″

Se reanuda el partido

Min 65″ 🏥

Chipi Chipi es atendido por el cuerpo médico de Nacional luego de que quedara con una molestia en su pierna derecha tras disputar una pelota

Min 59″

Daniel Cataño intentó filtrar un pase en profundidad para Falcao, pero quedó inhabilitado por fuera de juego, por segunda ocasión

Min 57″

¡Se salvó Nacional! Dewar Victoria pegó un derechazo desde fuera del área que interceptó con dificultad Chipi Chipi, el portero de nacional

Min 56″ 🟨

Tarjeta amarilla para Jorge Arias de Millonarios. Ahora deberá enfrentar una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas (5)

Min 55″ ✋

Mano de Daniel Cataño de Millonarios

Min 54″

Nacional demuestra superioridad en los primeros minutos del segundo tiempo, generando oportunidades, pero sin concretar

Min 53″

Juan Zapata falla un remate desde fuera del área

Min 50″

William Tesillo genera la primera oportunidad de peligro del segundo tiempo. Montero la dejó pasar

Min 49″ 🟨

Tarjeta amarilla para Helibelton Palacios de Millonarios

Min 48″ 🟨

Tarjeta amarilla para Billy Arce de Nacional

Min 46″

Cambio en Millonarios ⬆️⬇️

⬆️ Entra

Jhon Córdoba

⬇️ Sale

Neiser Villareal

:::::::::: Arranca el segundo tiempo ::::::::::

Min 45+2″

Finaliza la primera parte del compromiso en el estadio El Campín con un empate sin goles

Min 45+1″

La jugada más clara del partido ocurrió cerca del final cuando Cataño filtró el balón para Villareal, quien de primera instancia la tiró al medio para Falcao, pero la interceptaron y la jugada no concluyó

Min 45″

Adicionan dos minutos para jugar hasta el minuto +47

Min 43″

Villareal intenta darle el primero a Millonarios rematando desde fuera del área, pero no generó ningún peligro

Min 41″

El partido se ha visto muy interrumpido en los últimos minutos del primer tiempo debido a muchas faltas de lado y lado

Min 40″

Tiro libre para Millonarios tras falta de Billy Arce

Min 37″

Se reanuda el compromiso

Min 36″ 🟨

Tarjeta amarilla para Andrés Llinas de Millonarios

Min 36″

Se pausa el juego por una lesión de Andrés Sarmiento de Nacional

Min 34″

Se salvó Nacional. Millonarios tuvo una llegada clara al arco rival después de un tiro libre con cabezaso de Cataño que terminó en el palo

Min 32″ 🟨

Tarjeta amarilla para Joan Castro de Nacional

Min 27″

Daniel Ruiz intentó filtrar un pase, pero Falcao García estaba en fuera de lugar, invalidando la jugada

Min 23″

Kevin Viveros vuelve a intentar un remate dentro del área que sale rozando el larguero, se salvó Millonarios

Min 19″

Álvaro Montero recibió una falta en la porteria de Millonarios

Min 18″

Falta de Joan Castro de Atlético Nacional

Min 17″

Andrés Sarmiento ramata desde la izquierda dentro del área, pero quedó no concluyó

Min 16″

Millonarios empieza a meterse en el partido. Daniel Ruiz falla la primera oportunidad clara del embajador

Min 13″

Atlético Nacional muestra dominio total de la pelota en los primeros minutos del compromiso

Min 11″

Kevin Viveros intenta un remate desde fuera del área

Min 9″

Juan Zapata intenta un remate muy cerca del palo izquierdo, pero terminó desviado

Min 7″ ✋

Mano de Andrés Llinas

Min 5″

Nicolás Árevalo de Millonarios le comete una falta a Jorman Campuzano

Min 3″

Nacional salió al campo a jugar como si estuviera de visitante, generando oportunidades de juego

Min 1″

Billy Arce (Atlético Nacional) falló un remate tras una equivocación de Millonarios.

Por su parte, Atlético Nacional necesita recuperarse después de dejar escapar dos puntos valiosos como local frente a Once Caldas, en un empate que no dejó del todo satisfechos a los hinchas verdolagas. Los dirigidos por Pablo Repetto saben que una victoria en Bogotá no solo los mete en la pelea directa por el liderato, sino que también les devuelve confianza en una instancia donde cada punto pesa como oro.

Con ambos equipos peleando por el liderato del Grupo B, este compromiso no solo será clave en la tabla de posiciones, sino también una prueba de carácter y jerarquía. El cuadro bogotano quiere aprovechar el impulso de su triunfo inicial, mientras que los antioqueños buscarán dar un golpe de autoridad en una plaza históricamente difícil. Todo está servido para vivir uno de los partidos más emocionantes de los cuadrangulares.

El partido comenzará a las 8:00 p.m., y los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de Rock ‘N Gol de Radioacktiva, disponible en su señal nacional y online para todo el país. Además, quienes prefieran seguir el desarrollo del encuentro minuto a minuto podrán hacerlo a través de la página web oficial de la emisora o los portales deportivos habilitados.

