Este martes, la selección de Colombia enfrenta uno de sus desafíos más duros en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La Tricolor se medirá por la fecha 16 ante Argentina, la actual campeona del mundo, en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

Colombia llega a este compromiso con una racha preocupante, pues no ha ganado en sus últimos cinco encuentros. Aunque aún se mantiene en zona de clasificación con 21 puntos y ocupa el sexto lugar de la tabla, la falta de resultados positivos ha generado incertidumbre sobre su camino hacia la próxima Copa del Mundo.

La necesidad de sumar puntos se hace cada vez más urgente. Un triunfo frente a Argentina no solo significaría un consuelo anímico, sino que también dejaría a la Tricolor cerca del objetivo. Sin embargo, incluso ganando en Buenos Aires, Colombia no podrá asegurar su clasificación matemática en esta jornada. Todo dependerá también del resultado entre Venezuela y Uruguay.

Por su parte, Argentina llega al encuentro frente a Colombia como líder irrefutable de la tabla de clasificación al Mundial 2025. La selección albiceleste suma 34 puntos, 10 más que Ecuador y Paraguay que ocupan el tercer y cuarto puesto, respectivamente.

MIN 90+5 FINALIZA EL PARTIDO ARG 1 🔵 vs. COL 🟡 1

MIN 91′ Cambios en Argentina ⬆️⬇️

MIN 81′ ¡GOOOOOL de Argentina! ARG 1 🔵 vs. COL 🟡 1

MIN 79′ 🟨 Tarjeta amarilla para Andrés Román (Colombia)

MIN 78′ Cambios en Argentina ⬆️⬇️

MIN 73′ Cambios en Colombia ⬆️⬇️

MIN 72′ 🟨 Tarjeta amarilla para Davinson Sánchez (Colombia)

MIN 70′ 🟥 Tarjeta roja para Enzo Fernández (Argentina)

MIN 57′ Cambios en Colombia ⬆️⬇️

MIN 46′ Cambios en Argentina ⬆️⬇️

MIN 46′ Cambios en Argentina ⬆️⬇️

MIN 45′ INICIA EL SEGUNDO TIEMPO. ARG 0 🔵 vs. COL 🟡 1

MIN 45’+2′ FINALIZA EL PRIMER TIEMPO. ARG 0 🔵 vs. COL 🟡 1

MIN 47′ 🟨 Tarjeta amarilla para Kevin Castaño (Colombia)

MIN 32′ 🟨 Tarjeta amarilla para Nahuel Molina (Argentina)

MIN 29′ Fuera de juego para Argentina.

MIN 24 ¡GOOOOOL de Colombia! ARG 0 🔵 vs. COL 🟡 1

🚨🇨🇴 WHAT A GOAL FROM LUIS DIAZ AGAINST ARGENTINA! 🤯🤯pic.twitter.com/MNiw6eiSSu

— Tekkers Foot (@tekkersfoot) June 11, 2025