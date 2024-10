¿Vuelve James Rodríguez? Dónde ver EN VIVO Villamuriel vs. Rayo Vallecano por la Copa del Rey

El Rayo Vallecano se prepara para enfrentarse al Villamuriel como parte de la primera ronda de la Copa del Rey y James Rodríguez espera ser titular en el importante encuentro deportivo. El partido tendrá lugar este martes 29 de octubre en el Campo Municipal Rafael Vázquez Sedano.

Aunque se desconoce cuál será la nómina titular escogida por el técnico Iñigo Pérez, se espera que James Rodríguez inicie jugando el partido contra Villamuriel. Pues el futbolista colombiano no ha tenido muchos minutos en el equipo español desde su llegada en agosto de este año.

Durante una rueda de prensa, Iñigo Pérez reveló que la Copa del Rey es la oportunidad perfecta para darle minutos a todos los jugadores de su equipo. «Me encantaría que pudiesen jugar los que no han salido. Ahora, con la Copa del Rey, es una opción para los que no han jugado mucho. Estoy muy ilusionado, la verdad», indicó el entrenador español.

Tras las palabras de Pérez, muchos hinchas colombianos esperan que James Rodríguez sea figura en el partido ante Villamuriel. El mediocampista sería una ficha clave en el Rayo Vallecano dado el buen momento por el que está pasando el 10 con la Selección Colombia.

Hora y dónde ver a James Rodríguez en Villamuriel vs. Rayo Vallecano

El partido de Villamuriel frente al Rayo Vallecano se jugará este martes 29 de octubre a la 1:00 p.m. (hora Colombia). Los hinchas colombianos esperan con ansias ver a James Rodríguez en el campo de juego derrochando todo el talento que ha demostrado cuando juega con el combinado nacional.

En Colombia no hay una cadena de televisión que tenga los permisos de transmisión del partido del Rayo Vallecano. Sin embargo, quienes deseen seguir el juego EN VIVO podrán hacerlo a través de la plataforma de DirecTV Sports.

Es importante mencionar que, el Rayo Vallecano llega al encuentro frente al Villamuriel sumando dos victorias, una derrota y un empate en lo últimos cuatro partidos. Por lo cual, se espera que el equipo español busque el triunfo en el juego por la Copa del Rey.