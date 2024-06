¿Tendrá que operarse? Kylian Mbappé en duda para la Eurocopa por grave lesión en su nariz

Archivado en: •

Kylian Mbappé dio sus primeras muestras de talento durante esta Eurocopa 2024. El joven francés debutó ante la selección de Austria en un encuentro que lograron ganar por marcador de 1-0, gracias a un autogol del combinado austriaco.

Sin embargo, esta presentación de los franceses se vio manchada por la grave lesión que sufrió Kylian Mbappé durante este partido.

En búsqueda de cabecear un balón que se dirigía al área, el astro francés chocó su nariz con el hombro de Kevin Danso, lo que dejó imágenes escalofriantes.

El delantero francés tuvo que ser atendido rápidamente, mientras la sangre brotaba de su nariz. Sin embargo, la preocupación aumentó cuando luego de ser enfocado por las cámaras se pudo ver que Mbappé tenía su hueso nasal fuera de lugar.

Claramente, este suceso llevó a que muchos se preguntaran sobre la disponibilidad de Mbappé para el resto del torneo, en especial por parte de los aficionados del Real Madrid, quienes anunciaron el fichaje del astro hace pocas semanas.

Pocas horas después, las alarmas han saltado en todo el mundo del fútbol. La rotura de nariz de Kylian Mbappé estaría totalmente confirmada, no obstante, la duda gira alrededor de si este delantero tendrá que someterse a cirugía, o podrá seguir jugando.

En caso de que Mbappé tenga que ser operado, esto pondría en grave riesgo su participación en la Eurocopa, ya que el jugador tendría que evitar el contacto durante varias semanas, e incluso se especula que volvería para las etapas finales del torneo.

Por su parte, Fabrizio Romano, periodista especialista en fichajes y el mundo del balompié, confirmó en un inicio que Mbappé tendría que someterse a una operación para reparar su fractura nasal.

The French Federation has said that Mbappé will have to undergo surgery because his nose is broken after the collision he has with the Austrian player during today’s match. #tosanation pic.twitter.com/xWlWl3Rupa

— Oluwakemi (@tosanation) June 17, 2024