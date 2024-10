Setlist del primer concierto de McCartney en Sudamérica: ¿se repetirá en Colombia?

Archivado en: •

Paul McCartney está a punto de regresar a Colombia, ya que en menos de tres semanas se presentará en el estadio El Campín el próximo 1 de noviembre. El legendario músico británico dio inicio a su gira sudamericana el pasado 1 de octubre en Uruguay, en el Estadio Centenario de Montevideo, donde ofreció un concierto inolvidable.

Durante este show, McCartney interpretó un extenso repertorio que abarcó distintas etapas de su carrera, desde sus años con los Beatles hasta su trabajo con Wings y su trayectoria en solitario. Todo parece indicar que los fans en Colombia podrán disfrutar de un espectáculo similar.

Le puede interesar: El trato que hizo John Lennon y Paul McCartney en los Beatles: “sin importar qué pase”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paul McCartney (@paulmccartney)

El concierto en Montevideo destacó por la inclusión de varias joyas musicales, iniciando la noche con un enérgico «A Hard Day’s Night». A lo largo de la velada, el exBeatle deleitó al público con piezas emblemáticas como «Let Me Roll It», «She Came In Through the Bathroom Window» y «Maybe I’m Amazed», mientras que otras canciones más personales, como «Here Today», se sumaron al repertorio como homenaje a sus antiguos compañeros de banda. McCartney alternó entre temas de los Beatles y Wings, manteniendo al público cautivado durante todo el espectáculo.

Necesita saber: ¿Cómo llegó Paul McCartney a los Beatles? La historia de la banda que cambió la historia

Este fue el setlist del primer concierto de McCartney en Sudamérica, ¿será el mismo en Colombia?

Una de las grandes interrogantes que tienen los seguidores en Colombia es si Paul McCartney mantendrá el mismo setlist que utilizó en Uruguay. En Montevideo, el músico incluyó temas de diferentes etapas de su carrera, como «Eleanor Rigby», «My Valentine», «Fuh You» y «Live and Let Die», ofreciendo un recorrido por su legado musical. Aunque algunos ajustes podrían realizarse para adaptarse a cada ciudad, es probable que muchas de estas canciones se repitan, dado el carácter celebratorio del tour.

Una de las grandes sorpresas del show fue la interpretación de «Now And Then», la última canción de los Beatles, lanzada en noviembre de 2023. Este tema, basado en un demo que John Lennon dejó antes de su muerte, fue presentado en vivo por primera vez, emocionando a todos los presentes. Esta canción ha sido un símbolo de cierre para los fans, y su inclusión en la gira la convierte en un momento especial y nostálgico.

Ver también: Este era el nombre original de Los Beatles, ¿Qué significa?

Además de los clásicos, Paul también interpretó «In Spite Of All The Danger», una de las primeras canciones de su carrera con The Quarry Men, mucho antes de que se convirtieran en los Beatles. Este tema rara vez se toca en vivo, por lo que su interpretación fue un regalo especial para los fanáticos más conocedores.

Setlist Completo del primer show de Paul McCartney en Latam