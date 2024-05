Setlist completo del concierto de Cuarteto de Nos en Bogotá: no tocan una muy famosa

Cuarteto de Nos es uno de los referentes del rock en español que se encuentran activos en la actualidad. Los músicos uruguayos comenzaron la agrupación a mediados de la década de los 80, convirtiéndose en los 90 en una de las bandas representativas del género en su país.

En el 2006 la banda estrenó Raro, álbum que sus fanáticos denominaron como el gran “regreso de Cuarteto de Nos”. Mientras que con álbumes como Bipolar, Porfiado y Habla tu espejo se consolidó internacionalmente.

Más adelante, los discos Apocalipsis Zombi, Jueves y el Lámina once, lograron nominaciones a los Premios Latin Grammy, en las categorías de Mejor Disco, Mejor Canción, y Mejor Video Clip. En el 2012 ganaron dos galardones, uno en Mejor Disco de Rock-pop por Porfiado y el otro en Mejor Canción de Rock por Cuando sea grande, también del disco Porfiado.

La banda se presentará el sábado, 18 de mayo de 2024, en el Movistar Arena de Bogotá.

Setlist del concierto de Cuarteto de Nos en Bogotá

Flan

El hijo de Hernández

Ya no sé qué hacer conmigo

Lo malo de ser bueno

Roberto

Frankenstein posmo

Chivo expiatorio

Cómo pasa el tiempo

Mario Neta

Maldito show

Cinturón gris

Contrapunto para humano y computadora

Rorschach

No llora

Hombre con alas

Gaucho Power

Miguel gritar

Invierno del 92

Buen día Benito

Nombres

Yendo a la casa de Damián

¿Qué canciones famosas no cantará Cuarteto de Nos?

Hasta el 2024, la agrupación cuenta hasta la fecha con 17 trabajos discográficos publicados, por lo que muchas canciones quedarán por fuera del setlist. A continuación le compartimos los temas que le harán falta al público. De igual manera, siempre se pueden presentar cambios de última hora en la presentación.

Cuando sea grande

Breve descripción de mi persona

Enamorado tuyo

Hoy estoy raro

Mi lista negra

21 de septiembre

¿Cuánto cuesta ir al concierto de Cuarteto de Nos?

Precios para las boletas de Cuarteto de Nos en Bogotá, las encuentra disponibles en TuBoleta.com, se realizará en el Movistar Arena.

TRIBUNA FAN SUR – MEET & GREET – $504.000 + $75.600

TRIBUNA FAN SUR – $360.000 + $54.000

PLATEA – Etapa 3 – $349.000 + $52.350

PISO 2 (208 – 212) – $300.000 + $45.000

PISO 2 (205 – 207 & 213 – 215) – $192.000 + $28.000

PISO 2 (201 – 204 & 216 – 219) – $164.000 + $24.600

PISO 3 (307 – 313) – $192.000 + $28.800

PISO 3 (302 – 306 & 314 – 318) – $154.000 + $23.100

Letra de Como pasa el tiempo

Dicen que el tiempo y el olvido son hermanos gemelos, que el tiempo es oro y yo no pienso derrochar dinero. Por eso antes de dormirme hoy quiero afirmar que este fue un día más y no un día menos. El tiempo solo sana lo que ya no importa, parece como un dios que los pecados no perdona. No lo puedo hacer obedecer, apurar ni detener. Solo quiero poder aprovecharme de él y usarlo como él siempre me usó.

Sin lamentarme que se me escurrió, porque el mañana de ayer es hoy, voy contemplando cómo pasa el tiempo. Al mismo tiempo rápido y lento, mezcla de dualidad y cinismo. Miro el reloj y me dice «Ahora mismo», sé que ni un segundo va a devolverme

Por eso es que hoy no quiero perder tiempo en perderme. Si me distraigo y no lo agarro: voló, voló, voló, voló.

Él se encarga de arruinarlo y destruirlo todo, nos recuerda no quién fuimos, sino quién somos y cuando llegue el turno de enfrentar, no se puede combatir. Eso lo aprendí de Saturno y de Cronos. Vale más quien deja huella y no quien más dura, y algo que perdura puede ser abrumador. El que se atrevió a decir que el tiempo todo lo cura, seguro que no usaba o no tenía reloj.

Soy otro anónimo en su eternidad, por eso mi sinónimo de luego es ya, si algo me desespera es esperar. Voy contemplando cómo pasa el tiempo, al mismo tiempo rápido y lento. Mezcla de dualidad y cinismo, miro el reloj y me dice «Ahora mismo». Sé que ni un segundo va a devolverme, por eso es que hoy no quiero perder tiempo en perderme y si me distraigo y no lo agarro: voló, voló, voló, voló.

Culpamos al tiempo de todos los males, debatiendo en una interminable tertulia. Decimos que queremos ser inmortales y no sabemos qué hacer en un día de lluvia. No lo quiero como excusa poner cuando algo no logre conseguir. No fui yo el que quiso el tiempo perder, fue el tiempo el que me perdió a mí. No lo puedo desperdiciar, ni pensar en esconderme de él, aunque quieras al gallo matar, no dejará de amanecer.

Voy contemplando cómo pasa el tiempo, al mismo tiempo rápido y lento. Mezcla de dualidad y cinismo, miro el reloj y me dice «Ahora mismo». Sé que ni un segundo va a devolverme, por eso es que hoy no quiero perder tiempo en perderme y si me distraigo y no lo agarro: voló, voló, voló, voló.