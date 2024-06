Selección de Chile estalló contra arbitraje de Wilmar Roldán y pide que sea sancionado

Archivado en: •

Este 29 de junio, se llevó a cabo el juego entre Canadá y Chile por la última jornada de la fase de grupos de la CONMEBOL COPA AMÉRICA ESTADOS UNIDOS 2024. El encuentro, que terminó con un empate sin goles, dejó eliminada a la selección chilena, quien se mostró inconforme con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.

Más allá de que el partido se tornó cerrado para ambas selecciones, el juego causó polémica especialmente por la actuación del árbitro Wilmar Roldán durante los 90 minutos. Su arbitraje ocasionó el enojo y el malestar de directivos, jugadores e hinchas de la selección de chile.

La decisión más polémica de Roldán durante el partido contra Canadá tuvo que ver con que el árbitro colombiano ignoró un codazo al jugador chileno Echeverría. Este hecho, desató furia entre los hinchas y jugadores, quienes reclamaron una expulsión.

Sin embargo, esta no fue la única polémica durante el juego, pues, en el minuto 26, Wilmar Roldán expulsó al jugador chileno Gabriel Suazo. Ante la decisión, los chilenos se mostraron indignados y hasta los comentaristas de la transmisión oficial calificaron la sanción como injusta. «Es un escándalo… robo a mano armada de Roldán… Sinvergüenza».

Al respecto, el analista arbitral colombiano José Borda expresó: «En el juego Chile vs Canadá, Roldan y el VAR (Villareal) NO expulsaron a Bombito de Canadá por la agresión a Echeverría de Chile, era roja, increíblemente no paso nada y para completar expulsó a Suazo de Chile por 2 amarillas, la segunda injusta, no era».

Reclamo formal de Chile a CONMEBOL tras la eliminación en la Copa América 2024 ⚠️ -Piden suspensión “indefinida y definitiva” para Wilmar Roldán

-Lo acusan de “absoluta falta de imparcialidad”

-“De 9 partidos que nos dirigió, Chile solo ganó uno. Es una extraña estadística” pic.twitter.com/mGE4kBoqsL — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 30, 2024

Chile exige que Wilmar Roldán sea sancionado por la CONMEBOL

Luego del polémico arbitraje durante el partido contra Canadá, que terminó con la eliminación de Chile de la competencia continental, la selección chilena realizó una protesta formal y le pidió directamente a la CONMEBOL que Wilmar Roldán sea sancionado.

Jorge Yunge, secretario general de la Federación Chilena de Fútbol, envió una nota oficial a Enrique Cáceres, presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, por lo ocurrido durante el encuentro disputado el sábado en Orlando, Florida.

La selección chilena estalló en contra del árbitro colombiano y lo criticó por su “falta de imparcialidad” en este y en partidos anteriores de Chile.

«Por lo expresado, la Federación de Fútbol de Chile solicita se sancione al árbitro don Wilmar Roldán con la suspensión indefinida y definitiva, y/o en su defecto, con la máxima sanción aplicable ante conductas tan nefastas como las señaladas», indicó Yunge en la carta.

Aunque aún se desconoce cuáles serán las medidas que tome la CONMEBOL en contra de Roldán, la petición de Chile podría tener un impacto en el futuro del árbitro colombiano en lo que resta de la CONMEBOL COPA AMÉRICA ESTADOS UNIDOS 2024.