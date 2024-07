¿Se puede compartir una medalla de oro? Esto pasa al empatar en los Juegos Olímpicos 2024

Cada cuatro años tienen lugar los Juegos Olímpicos, la competencia multidisciplinar que reúne a los mejores deportistas de los diferentes rincones del mundo. La edición 2024 que tiene lugar en París, Francia, comenzó oficialmente el pasado 26 de julio, y terminará el 11 de agosto del presente año.

En el caso de Colombia, participarán 89 deportistas en 22 disciplinas deportivas. Entre los miembros de la delegación nacional se destaca Mariana Pajón, quien ha ganado dos medallas de oro y una de plata en el BMX. Pajón competirá el próximo jueves, 1 de agosto, a la 1:00 p.m. hora de Colombia.

En la gran parte de los deportes presentes en los Juegos Olímpicos es imposible que no se de un ganador, ya que suelen ser competencias uno a uno, como el fútbol, tenis o voleibol. Pero en otro tipo de disciplinas, donde el podio se decide por medio de puntuación o tiempo, es probable que dos deportistas obtengan la misma puntuación.

Por lo que el Comité Olímpico Internacional, en este tipo de situaciones, permite que dos deportistas compartan una medalla de oro. Situación que aplica si los dos competidores se encuentran de acuerdo, si no es el caso, pueden jugarse la medalla en un desempate. Se han dado en 30 ocasiones a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos de verano, la mayoría en competiciones de gimnasia.

Este fue el caso de Mutaz Barshim y Gianmarco Tamberi, ganadores de la medalla de oro en salto de altura en Tokio 2020. Quienes, tras dos horas de competencia, quedaron empatados. Los atletas realizaron una ronda de saltos de 2,37 metros, en los que no tuvieron intentos fallidos, y pasaron a los de 2,39 metros, en la que cada uno falló tres veces.

Frente al constante resultado, un oficial olímpico les ofreció realizar un desempate. Pero, Barshim lo interrumpió preguntando si “¿se pueden tener dos oros?”. Ante la respuesta afirmativa del oficial, Barshim y Tamberi se dieron la mano, se abrazaron y gritaron expresando la emoción del momento.

«Can we have two golds?»

It was on this day two years ago when Mutaz Barshim and Gianmarco Tamberi put friendship over competition and shared gold at #Tokyo2020. ❤️@gianmarcotamber | @mutazbarshim | @ItaliaTeam_it | @qatar_olympic | @WorldAthletics pic.twitter.com/Joflf9pz65

— The Olympic Games (@Olympics) August 1, 2023