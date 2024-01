Revelan video del accidente en el que murió el actor Christian Oliver y sus dos hijas

El reconocido actor alemán Christian Oliver, conocido también como Christian Klepster, perdió trágicamente la vida en un accidente de avioneta en la isla isla caribeña de San Vicente y las Granadinas. El también modelo murió junto a sus dos hijas, Madita de 10 años y Annik de 12 años

Oliver, de 51 años de edad, reconocido principalmente por su papel en ‘Indiana Jones’ este 2023 y por otras participaciones en producciones como Speed Racer, Hunters y Saved by the Bell: The New Class, viajaba en una aeronave que se estrelló, llevándose también la vida del propietario y piloto de la avioneta.

El fatal suceso fue capturado en un video compartido en redes sociales por un ciudadano presente en el lugar. En la grabación se puede observar el momento en que la aeronave sufre el accidente y cae al agua, seguido por la petición de ayuda a la Guardia Costera.

Según informó la Policía Real de San Vicente y las Granadinas (RSVGPF), el avión, un monomotor perteneciente a Sachs y operado por él, se estrelló aproximadamente a una milla náutica al oeste de Petit Nevis poco después de despegar, tras experimentar dificultades técnicas.

“La RSVGPF expresa sus condolencias a todos los afectados negativamente por este trágico incidente”, mencionó la institución en un comunicado difundido en redes sociales.

Los cuerpos de los cuatro fallecidos fueron recuperados del avión por personal de la Guardia Costera y trasladados a San Vicente a bordo de un barco de la Guardia Costera. Posteriormente, un médico confirmó su fallecimiento y los cuerpos fueron llevados a la morgue de Kingstown, donde se realizarán los exámenes forenses pertinentes.

Este lamentable accidente ha conmocionado tanto a la industria del entretenimiento como a seguidores y fans del actor Christian Oliver, dejando un vacío irreparable en la comunidad artística. Las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente aún no se han concretado.

