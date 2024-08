Revelan la versión más poderosa de Deadpool entre las mostradas en su reciente película

Archivado en: • • •

Deadpool se ha convertido en uno de los personajes más queridos del Universo Marvel. El ‘antihéroe’ ha logrado emocionar a los espectadores con sus aventuras, y también con sus ocurrentes chistes escena tras escena.

Interpretado por Ryan Reynolds, Deadpool ha contado con un gran carisma, con el cual se ha ganado el cariño de quienes, a día de hoy, lo consideran una pieza clave para el éxito de Marvel como compañía cinematográfica.

Sin embargo, una de las mayores sorpresas para los fanáticos, fue ver recientemente que existe más de una versión de Deadpool.

‘Deadpool & Wolverine’ se ha convertido rápidamente en una de las películas más exitosas y taquilleras de este 2024. La nueva película que unió a Ryan Reynolds y a Hugh Jackman, ha causado gran entusiasmo para los fanáticos.

Este ‘film’ dejó varios momentos a destacar. Sin embargo, uno de los más emocionantes fue ver la reunión entre una gran cantidad de ‘Deadpools’.

En esta película se pudieron ver varias representaciones culturales de Deadpool, e incluso variaciones como ‘Lady Deadpool’ o ‘DogPool’.

Esto hizo que los fanáticos empezaran a teorizar sobre el poder de cada una de estas versiones, e incluso varios coincidieron en que hay uno de ellos que resalta con su peligrosidad por encima de los demás.

Una de las versiones más particulares, era una cabeza que estaba tapada hasta la mitad con la máscara del héroe, y que incluso tenía una hélice clavada en el cráneo, permitiendo así su movilidad.

De acuerdo con varios fanáticos, esta sería la versión más poderosa del universo de ‘Deadpools’. Este zombie, también conocido como ‘Headpool’ ha tenido algunas apariciones en los cómics, justamente con el diseño mostrado en la película.

La particularidad que lo convertiría en el más poderoso es el hecho de que, con tan solo una mordida, puede infectar a sus enemigos y convertirlos en zombies.

Concept art of Headpool for #DeadpoolAndWolverine by Marvel Studios Senior Illustrator @JohnStaubArt !!https://t.co/kN9bikfbVk

First appearing in Marvel Zombies #3 (2006) as a zombie variant of Deadpool, he was later decapitated & became a member of the Deadpool Corps. pic.twitter.com/cm6w8wOuf1

— Max💫Marvel (@MaximilanMarvel) August 13, 2024