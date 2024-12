¿Qué hacer si los audífonos inalámbricos no se conectan al Bluetooth? 3 trucos sencillos

Cada día es más frecuente ver a personas utilizando audífonos inalámbricos, sea por la libertad de movimiento que ofrecen, la calidad del sonido o incluso por motivos de seguridad. Para que estos dispositivos funcionen correctamente es necesario conectarlos por medio de Bluetooth a, por ejemplo, un teléfono celular. A continuación le presentamos diferentes trucos que puede utilizar si este tipo de dispositivos presenta algún fallo.

Problemas más comunes de utilizar audífonos inalámbricos

La batería baja, si no cuenta con la suficiente carga no podrán conectarse al dispositivo móvil. Intente cargarlos de 15 a 30 minutos antes de utilizarlos si previamente le notificaron que cuentan con poca batería.

No tener activado el Bluetooth del celular, o tener interferencia de otros dispositivos Bluetooth o redes de WiFi. Si no funciona, intente apagar y encender los dos dispositivos, de esta manera se restablecen las funciones.

3 trucos para mejorar la conexión Bluetooth

Confirmar que los dispositivos se encuentren sincronizados previamente, al hacerlo se podrán conectar sin problema.

Estar a una distancia prudente, evite usar fundas o protectores que presenten un obstáculo de la señal.

Verifique que los dispositivos se encuentren actualizados, muchas veces al no contar con la última versión es posible que presente fallas al momento de utilizarse.

Problemas de conexión Bluetooth de los audífonos

Si el celular reconoce los audífonos, pero estos no se conectan, intente apagar y encender el Bluetooth varias veces. Si esto no funciona, debe verificar que el celular pueda conectarse por medio de Bluetooth con otro dispositivo, puede ser un reloj u otros auriculares.

Si el problema es de los audífonos, intente conectarlos a otro celular o incluso a un computador. En caso de que no se conecten, lo más probable es que no tengan activado el modo ‘emparejamiento’, por lo que debe revisar el manual de instrucciones y aprender a conectarlos de manera correcta.

Entre las soluciones a este tipo de problemas, se destaca la de restablecer los dos dispositivos a los ajustes de fábrica. Al llevar mucho tiempo utilizando el celular no sobra formatearlo, así podrá resolver este y otros problemas silenciosos que presente.

También, es necesario confirmar que los audífonos no necesiten una aplicación para funcionar, esto se aclara en la caja o el manual de instrucciones. La mayoría de las veces aparece un código QR que lo lleva directamente a la tienda de aplicaciones.

Si se encuentra dañada la conexión a Bluetooth de su dispositivo deberá llevarlo a un lugar especializado para arreglar el fallo. Lo más recomendable es que la reparación sea en un centro autorizado por los distribuidores del equipo, para que la garantía continúe siendo válida y el costo sea mucho menor.