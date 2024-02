Premios Grammy 2024: ¿cómo verlos desde Colombia?

Este domingo 4 de febrero se realizará la edición número 66° de los premios Grammy 2024. En esta ocasión la ceremonia se llevará a cabo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles y contará con la asistencia de algunas de las celebridades más importantes del momento.

Por cuarto año consecutivo, Trevor Noah será el host del evento, quien además de ser actor y escritor, también está nominado a ‘Mejor álbum de comedia’, por ‘I Wish You Would’. La última vez que un presentador estuvo entre los nominados fue cuando la premiación estuvo a cargo de Queen Latifah, en el año 2005.

La gala que celebra lo mejor de la música internacional empezará a las 8 de la noche, hora Colombia. Sin embargo, se podrá disfrutar de la transmisión desde las 7 pm, pues se espera que inicie con el ingreso de los nominados e invitados a la alfombra roja.

Para no perderse ningún detalle del evento, el canal TNT se encargará del cubrimiento especial de los premios. Por otro lado, la plataforma de streaming HBO Max también será una opción para seguir el minuto a minuto de la noche más esperada de la industria musical, pues contará con una transmisión en vivo, donde posteriormente se podrán revivir los mejores momentos.

Lista de nominados en las categorías rock y metal

Interpretación de Rock

Sculptures of Anything Goes, de Arctic Monkeys

More Than a Love Song, de Black Pumas

Not Strong Enough, de Boygenius

Rescued, de Foo Fighters

Lux Æterna, de Metallica

Interpretación de Metal

Bad Man, de Disturbed

Phantom of the Opera, de Ghost

72 Seasons, de Metallica

Hive Mind, de Slipknot

Jaded, de Spiritbox

Mejor canción rock

Canción de Rock

Angry, por Mick Jagger, Keith Richards y Andrew Watt

Ballad of a Homeschooled Girl, por Daniel Nigro y Olivia Rodrigo

Emotion Sickness, por Dean Fertita, Joshua Homme, Michael Shuman, Jon Theodore y Troy Van Leeuwen

Not Strong Enough, por Julien Baker, Phoebe Bridgers y Lucy Dacus

Rescued, por Dave Grohl, Rami Jaffee, Nate Mendel, Chris Shiflett y Pat Smear

Álbum de Rock

But Here We Are, de Foo Fighters

Starcatcher, de Greta Van Fleet

72 Seasons, de Metallica

This Is Why, de Paramore

In Times New Roman, de Queens of the Stone Age

¿Cuáles son sus favoritos por categoría?