Partido hoy 27 de junio COPA AMÉRICA 2024: hora y dónde ver EN VIVO Uruguay vs. Bolivia

Este 26 de junio, Venezuela selló su clasificación a los cuartos de final de la CONMEBOL COPA AMÉRICA ESTADOS UNIDOS 2024. Los dirigidos por Fernando Batista lograron derrotar a México por la mínima diferencia y no dependen del próximo partido contra Jamaica para pasar a la siguiente etapa del campeonato.

Hasta el momento, Argentina y Venezuela son los únicos dos países que ya sellaron su pase directo a los cuartos de final. Mientras tanto, los demás equipos deberán seguir luchando por sumar puntos en esta segunda fecha de la fase de grupos del campeonato de la CONMEBOL.

Finalizados los partidos del Grupo A y B, llegó el turno para el C. Este jueves 27 de junio, se enfrentarán Panamá vs. Estados Unidos y Uruguay vs. Bolivia. Por el momento, Uruguay y Estados Unidos están liderando la tabla de posiciones de su grupo con tres puntos cada uno.

Finalizado el partido entre Panamá y Estados Unidos, que será a las 5:00 pm (hora Colombia) tendrá lugar el encuentro entre Uruguay y Bolivia. Por un lado, los uruguayos irán por la victoria para sellar su paso a los cuartos de final, mientras que Bolivia intentará sumar sus primeros puntos.

Es importante recordar que, las 16 selecciones se enfrentarán en la fase de grupos y de ahí saldrán los ocho mejores para disputar los cuartos de final, luego la semifinal, el tercer puesto y la final. Hasta el momento, Argentina, Venezuela, Uruguay y Colombia están liderando los grupos A, B y C, respectivamente.

Partido Uruguay vs. Bolivia COPA AMÉRICA 2024

Este 27 de junio, continúa el calendario de la CONMEBOL COPA AMÉRICA ESTADOS UNIDOS 2024. Esta vez, el turno es para los equipos del Grupo C. Primero, se enfrentarán Panamá y Estados Unidos y luego, Uruguay y Bolivia.

El juego de Uruguay vs. Bolivia tendrá lugar en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, a las 8:00 pm (hora Colombia) y solo se podrá ver EN VIVO por la señal de DirecTV Sports. Vale recordar que, los canales RCN y Caracol no tienen los derechos de transmisión de este partido.

Calendario COPA AMÉRICA 2024

Grupo A

Argentina 2-0 Canadá | 20 de junio

Canadá | 20 de junio Perú 0-0 Chile | 21 de junio

Chile | 21 de junio Chile 0-1 Argentina | 25 de junio

Argentina | 25 de junio Perú 0-1 Canadá | 25 de junio

Canadá | 25 de junio Argentina vs Perú | 29 de junio

Canadá vs Chile | 29 de junio

Grupo B

México 1-0 Jamaica | 22 de junio

Jamaica | 22 de junio Ecuador 1-2 Venezuela | 22 de junio

Venezuela | 22 de junio Venezuela 1-0 México | 26 de junio

México | 26 de junio Ecuador 3-1 Jamaica | 26 de junio

Jamaica | 26 de junio México vs Ecuador | 30 de junio

Jamaica vs Venezuela | 30 de junio

Grupo C

Estados Unidos 2-0 Bolivia | 23 de junio

Bolivia | 23 de junio Uruguay 3-1 Panamá | 23 de junio

Panamá | 23 de junio Panamá vs Estados Unidos | 27 de junio

Uruguay vs Bolivia | 27 de junio

Estados Unidos vs Uruguay | 1 de julio

Bolivia vs Panamá | 1 de julio

Grupo D

Brasil 0-0 Costa Rica | 24 de junio

Costa Rica | 24 de junio Colombia 2-1 Paraguay | 24 de junio

Paraguay | 24 de junio Paraguay vs Brasil | 28 de junio

Colombia vs Costa Rica | 28 de junio

Brasil vs Colombia | 2 de julio

Costa Rica vs Paraguay | 2 de julio

Cuartos de final

Del 4 al 6 de julio de 2024

Semifinales

9 y 10 de julio de 2024

Final