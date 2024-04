Muere actor de la serie ‘Yellowstone’; fue encontrado sin vida en un bosque

Este viernes 5 de abril, las autoridades de Kansas hallaron el cuerpo sin vida del actor Cole Brings Plenty, después de varios días desaparecido tras un altercado de violencia doméstica. El actor de 27 años había tenido un papel en la precuela de la serie ‘Yellowstone’, protagonizada por Harrison Ford, ‘1923’.

Agentes de la Oficina del Alguacil del condado de Johnson (Kansas) encontraron el vehículo del actor unos 70 kilómetros al suroeste de Kansas City.

El cuerpo sin vida del actor fue encontrado en una zona boscosa adyacente, según informaron las autoridades del condado en un comunicado.La Oficina del Alguacil del condado aún investiga el tipo de muerte.

La Policía de un condado más al norte de donde fue encontrado el cuerpo dijo a comienzos de la semana que el vehículo del actor había sido visto en la zona después de un altercado de supuesta violencia doméstica el pasado domingo.

Aunque las autoridades no han revelado muchos detalles del altercado porque no había denuncia, la Policía respondió ese día a una llamada para ayudar a una mujer que gritaba pidiendo ayuda, tras lo cual el vehículo del actor se dio a la fuga.

Cole Brings Plenty tenía herencia de la tribu originaria americana Lakota.

La familia del actor había lanzado una campaña para dar con su paradero y negaba que estuviera huyendo.

Por: EFE

ICYMI: Cole Brings Plenty — best known for the «Yellowstone» spinoff «1923» — has been found dead in Kansas. 💔🕊

See more 👉 https://t.co/AaW2NF03g5 pic.twitter.com/fZyhKkHpHq

— TMZ (@TMZ) April 6, 2024