Mitos sobre el suicidio que afectan su prevención: experto desmiente en Radioacktiva

Septiembre se ha caracterizado por ser el mes de conmemoración al Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y en Radioacktiva Milton Murillo médico psiquiatra desmiente los mitos que hay alrededor del tema. Además, explica el suicidio como una situación o evento que hace parte de la cotidianidad.

Se han creado estigmas frente el suicidio, uno de ellos es que si se habla de este tema es inducir a la gente a que lo haga, generando barreras para quienes requieran de un apoyo no lo busquen. Es importante hablar de forma responsable sobre el tema ya sea en medio o redes sociales.

¿Cuáles son los canales de ayuda?

El primer canal de atención y ayuda son las personas de confianza. También existe la línea 106 en Bogotá y Medellín, sin embargo, hay muchos que les da miedo hablar, llamar, pensando que no encontrarán una solución o desconfianza por no saber quién está al otro lado de la línea.

Por otro lado, todo colombiano que tenga acceso a urgencia puede acudir allí para recibir atención prioritaria por conducta suicida. Para esto, todos los hospitales deberán tener médicos especializados en psiquiatría para manejar la situación.

Los mitos sobre el suicidio

Milton indicó en la entrevista, que muchas veces las personas entienden que si se habla del suicidio es inducir a que la gente lo realice. Hoy hablar de este tema es quizás lo que ha hecho que quienes están al borde decidan hablar y buscar algún tipo de ayuda.

Murillo resalta otro mito común y es que, si un individuo advierte o amenaza que va a atentar contra su vida no se le cree, porque si lo va a hacer no avisa. La gran mayoría siempre de alguna u otra forma han manifestado el estado de sus emociones, es importante reconocer e identificar las alarmas.

¿De qué forma se puede ayudar?

Según Milton, en Colombia actualmente se reportan alrededor de 73 suicidios por cada 100 mil habitantes. El grupo etario más afectado es el de los jóvenes, pues la mayoría de los casos reportados están entre los 19 y 49 años, por lo que tener información está a un click de cualquier persona.

Escuchar es la clave que da el psiquiatra, aunque no es una tarea fácil para muchos, es de vital importancia hacerlo, pero sin prejuicios porque es la herramienta más valiosa. Es fundamental no minimizar las situaciones y entender que no estamos en los zapatos del otro para comprender por lo que está pasando.

La religión y la espiritualidad, aunque no están mal, pueden generar perjuicios en las personas que estén presentando algún síntoma emocional fuerte, como el no hablar o pedir ayuda cuando se debe. Es primordial levantar la mano y hablar sin miedo porque siempre existirá alguien dispuesto a escuchar.

La Asociación Colombiana de Psiquiatría realizará una caminata por el Día de la Prevención del Suicidio, la información para participar la podrá saber el 15 de septiembre por medio de las redes sociales.