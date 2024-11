Millonarios vs. Pasto: hora y dónde seguir EN VIVO el partido de la Liga ¿Jugará Falcao?

La Liga BetPlay 2024-ll está pasando por su fecha 16 y los equipos se preparan para culminar la fase de todos contra todos. Solo faltan tres jornadas para que inicien los cuadrangulares del fútbol colombiano en donde solo ocho clubes podrán disputar el título de este segundo semestre. Hasta el momento, América, Once Caldas, Santa Fe, Nacional, Tolima, Millonarios, Junior y Fortaleza están ocupando los ocho primeros puestos de la tabla de posiciones.

Este domingo 3 de noviembre, se disputarán los tres últimos partidos de la fecha 16 de la Liga y será el turno para Patriotas vs. Boyacá Chicó, América vs. Deportivo Cali y Millonarios vs. Pasto. Dicha jornada del fútbol colombiano culminará con el partido del equipo embajador en el estadio El Campín.

Después de derrotar a Santa Fe en condición de visitante por la mínima diferencia, Millonarios llega al encuentro frente a Deportivo Pasto con los ánimos arriba y con el único objetivo de llevarse la victoria en casa.

El triunfo frente a Santa Fe dejó a los dirigidos por Alberto Gamero con 27 puntos y a solo una victoria más de asegurarse entre los ocho mejores de la Liga. Actualmente, el equipo embajador está en sexta posiciones en la tabla de clasificación.

Por su parte, Pasto llega al encuentro después de haber derrotado a Águilas Doradas con un marcador de 3-1. Los dirigidos por Gustavo Florentín busca irá en busca del triunfo para asegurarse entre los ochos. Actualmente, ocupan el puesto nueve con 23 unidades.

Hora y dónde ver Millonarios vs. Pasto

Millonarios y Deportivo Pasto se darán cita en el estadio Nemesio Camacho El Campín en un encuentro deportivo que está agendado para las 6:20 p.m. de este domingo 3 de noviembre.

El clásico partido entre el embajador y los dirigidos por Florentín se podrá seguir EN VIVO a través de la señal de Win Sports+. Para ver el partido es necesario contar con una suscripción a la plataforma de streaming.

¡Todos con la azul puesta! 🤩⚽️💙🔥 ¡HOY JUEGA MILLONARIOS! ⏱️🏟️ A las 6:20pm rodará el balón en El Campín para nuestro partido frente al Deportivo Pasto por la Fecha 16. ¡VAMOS MILLONARIOS! Ⓜ️🙌 pic.twitter.com/S0AXlldKGY — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 3, 2024

¿Falcao jugará con Millonarios?

La buena noticia para este partido es que Alberto Gamero convocó a Radamel Falcao García para el encuentro contra Pasto. El Tigre regresará a las filas de Millonarios luego de haber sufrido un desgarro en el gemelo de la pierna derecha el pasado 8 de septiembre en el partido contra Once Caldas.

¡Mañana todos seremos héroes en El Campín! 👊🤩🏟️⚽️💙🔥 ▶️ Estos son los jugadores convocados por el profe Gamero para enfrentar al Deportivo Pasto. 🧸🦸🦸‍♂️ No olvides traer tus peluches para lanzarlos al escuchar la señal, serán donados a fundaciones de la ciudad. pic.twitter.com/inShap1hxO — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 2, 2024

Sin embargo, Falcao no será titular en dicho partido dado que el mismo director técnico aseguró que desea que el Tigre regrese a la cancha paulatinamente para asegurar su recuperación.