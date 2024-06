¿Millonarios o River Plate? Falcao escogió su favorito y la respuesta sorprendió a muchos

Archivado en: •

Radamel Falcao García tiene a la expectativa a todos los hinchas de Millonarios por su eventual llegada al equipo capitalino. El futbolista recibió una oferta formal por parte del club embajador, pero aún no ha tomado la decisión final sobre si portará o no la camiseta azul.

La ilusión de ver a Falcao en las filas de Millonarios comenzó luego de que el mismo futbolista confirmara su amor y pasión por el equipo embajador. Lo anterior, durante una rueda de prensa en Bogotá en la que estuvo hace pocas semanas.

“Todo acá saben que Millonarios es el equipo de mi corazón, de la niñez. Estas cosas son más complejas. Son temas que se están hablando con la familia. Con el doctor Serpa (Gustavo) hemos tenido conversaciones hace mucho tiempo; seguramente se estará hablando muy pronto. Depende de las intenciones que tenga él”, reveló Falcao durante la rueda de prensa.

Tras las declaraciones de el ‘Tigre’, se conoció que Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, mantuvo conversaciones con Falcao para una eventual contratación del colombiano en el equipo azul.

Sin embargo, hasta el momento, se sabe que Millonarios ya le realizó una propuesta oficial a Falcao, la cual el futbolista estaría estudiando para dar una respuesta definitiva. La oferta propone una contratación del Tigre por al menos 6 meses con posibilidad de extender el contrato.

¿Millonarios o River Plate? Falcao escogió

Mientras se define el futuro deportivo de Falcao, el delantero le ofreció una entrevista a Win Sports en la que habló sobre algunos detalles de su vida personal y profesional. Durante la conversación, al Tigre le preguntaron sobre Millonarios y River Plate de Argentina, club donde jugó entre el 2005 y 2009.

La pregunta estuvo enfocada en a cuál de los equipos prefería o sentía más afecto. Al respecto, el delantero dejó claro que era realmente difícil escoger a solo un equipo entre Millonarios y River Plate.

“Millonarios es el amor de la niñez y River fue el equipo que me dio todo, prácticamente. Me formó como deportista, me terminó de formar como hombre, así que estaré muy agradecido a River. Equipos grandes, con un estilo muy marcado, así que los llevo en el corazón. (¿Con cuál se queda?) Es difícil, es como decidir entre papá y mamá”, expresó Falcao.

Con dicha respuesta, el Tigre dejó claro que ambos equipos son muy importantes para él y representan un amor diferente.