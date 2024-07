Luto en el cine: Fallece actriz principal de ‘El Resplandor’ a los 75 años de edad

Archivado en: •

Durante este 11 de julio, el cine se tiñó de luto. Shelley Duvall, una reconocida estrella de Hollywood y protagonista de películas de gran éxito falleció a sus 75 años de edad.

Esta información fue confirmada por su pareja, Dan Gilroy, quien contó los detalles de este lamentable suceso a The Hollywood Reporter.

La mujer ha estado en varias producciones de éxito. Sin embargo, uno de sus roles más recordados fue dentro de la película ‘El Resplandor’, donde ejecutó el papel de Wendy Torrance.

Nacida el 7 de julio de 1949, Shelley Duvall se convirtió en una reconocida actriz y también escritora en la industria del cine, lo que le permitió ganar premios en eventos de gran renombre, como lo es el Festival de Cine de Cannes, o incluso nominaciones a los premios Emmy.

La producción más recordada en su trayectoria es ‘El Resplandor’ de Stanley Kubrick. Sin embargo, fue una actriz de gran experiencia en el mundo de las producciones cinematográficas.

La extensa carrera de Duvall dio inicio en 1970, lo que le permitió en una cantidad amplia tanto de películas, como de programas de televisión, razón por la cual es famosa en los Estados Unidos y el mundo.

