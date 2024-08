Archivado en: •

La inclusión del breakdance como deporte olímpico en París 2024 marcó un hito en la historia de los Juegos Olímpicos, pero también generó todo un debate a nivel mundial. Mientras algunos celebran la llegada de esta disciplina cultural a la máxima competición deportiva, otros cuestionan su lugar entre disciplinas más tradicionales.

Originado en las calles de Nueva York en la década de 1970, el breakdance, o breaking, evolucionó de una danza callejera a un deporte altamente competitivo. Su inclusión en los Juegos Olímpicos de París 2024 representa un reconocimiento a su historia y a su creciente popularidad entre los jóvenes. Sin embargo, esta decisión no ha estado exenta de polémica.

Olympic breakdancing… c’mon this not a sport, this isn’t anything except turbo cringe 😬 pic.twitter.com/Vw1RFTRgI4

— CryptoBeesKnees 🐝💯 (@TheBigBeesKnees) August 9, 2024