Liga BetPlay 2024-ll: así se jugará la última fecha de los cuadrangulares ¿Cuándo es la final?

Cada vez falta menos para conocer a los dos equipos del FPC que disputarán la gran final de la Liga BetPlay 2024-ll. El campeonato está en su recta semifinal y solo restan dos fechas más para definir a los dos finalistas que irán en busca de la copa y de sumar una estrella más a sus respectivos escudos.

La cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales finalizó este lunes 2 de diciembre con el agónico partido entre Atlético Nacional y Millonarios, que se disputó en el Atanasio Girardot en Medellín. El encuentro, que terminó 1-1, apretó el Grupo A y los últimos partidos serán claves para definir al finalista.

Hasta el momento, tanto Millonarios como Nacional tienen posibilidad de pasar a la final de la Liga. Aunque el Embajador es el actual líder del Grupo A, las dos últimas fechas serán decisivas para saber quién será el finalista de dicho cuadrangular.

En el caso del Grupo B, el finalista está entre Tolima y Once Caldas. Ambos equipos cuentan con altas probabilidades de clasificar a la final de la Liga. Sin embargo, deberán pelear a muerte en los dos partidos restantes para llevarse el único cupo a la última ronda del campeonato del Fútbol Profesional Colombiano.

Calendario fecha 5 y 6 de la Liga BetPlay 2024-ll

Después de que se disputó la cuarta fecha de la Liga, en la que se enfrentaron América vs. Tolima (4-2), Junior vs. Once Caldas (1-2), Santa Fe vs. Pasto (1-2) y Nacional vs. Millonarios (1-1), la Dimayor reveló el calendario oficial con las últimas dos jornadas de la fase de cuadrangulares semifinales.

Los cuatro equipos de cada grupo solo tendrán dos oportunidades más para sumar puntos y así definir al líder del cuadrangular A y B. Hasta el momento, Santa Fe es el único equipo que está prácticamente descalificado de la final de la Liga con 0 unidades.

Mientras la quinta fecha de la Liga se disputará en dos días, la sexta y última jornada del campeonato se jugará en un solo día. Lo anterior, para garantizar que los clubes finalistas tengan el mismo periodo de descanso antes de la gran final.

Así las cosas, este es el calendario de la fecha 5 y 6 de la Liga

Fecha 5

4 de diciembre

Once Caldas vs. América: 6:30 p.m.

Junior vs. Tolima: 8:30 p.m.

5 de diciembre

Nacional vs. Pasto: 6:30 p.m.

Millonarios vs. Santa Fe: 8:30 p.m.

Fecha 6

Domingo 8 de diciembre

América vs. Junior: 4:30 p.m.

Tolima vs. Once Caldas: 4:30 p.m.

Santa Fe vs. Nacional: 7:00 p.m.

Pasto vs. Millonarios: 7:00 p.m.

¿Cuándo es la final de la Liga?

Aunque la Dimayor aún no ha revelado la fecha oficial de la gran final de la Liga BetPlay 2024-ll, lo más probable es que se lleve a cabo el miércoles 18 (ida) y domingo 22 (vuelta) de diciembre.