La triste historia detrás de ‘Wake me up when september ends’, de Green Day

Uno de los grandes himnos que tiene Green Day es ‘Wake me up when september ends’ y la canción tiene un significado bastante especial. Aquí le contamos detalles del tema y para quién fue escrita.

La canción pertenece al séptimo álbum de la banda que es ‘American Idiot’ que fue publicado en 2004. La historia de la canción es por la muerte del papá de Billie Joe Armstrong, quien murió a principios de septiembre de 1982.

Cuando el hombre murió, Billie Joe Armstrong tenía solo 10 años y tuvo que asistir al funeral de su padre. Sin embargo, no pudo contenerse y se fue de lugar bastante afectado.

Billie Joe se fue corriendo a su casa y se encerró en el cuarto. Cuando su mamá llegó e intentó consolarlo, el pequeño solamente le dijo “wake me up when september ends”.

Por el video de la canción, muchas personas pensaban que la canción estaba relacionada al ataque de las Torres Gemelas. Pues cuenta la historia de una pareja antes de los acontecimientos de los ataques del 11 de septiembre.

Esta canción iba a estar incluida en el álbum ‘Shenanigans’, en 2002, pero Armstrong no estaba preparado emocionalmente para sacar el tema. El hombre falleció por un cáncer de esófago y el cantante ha asegurado que cantar sobre este tema es terapéutico.

A pesa de lo que se mostró en el video, la canción no estuvo relacionada con el ataque que hubo a las Torres Gemelas. Esto lo aclaró Armstrong en varias ocasiones, pues la escribió solo pensando en su papá.

“Nunca he abordado un tema sobre esto, cantar sobre mi padre. Es difícil de cantar, pero definitivamente terapéutico porque trata sobre el fallecimiento de alguien a quien amas”, comentó.