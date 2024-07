La canción que Lenny Kravitz creó en solo cinco minutos; es una de las más populares

Archivado en: •

Lenny Kravitz es un artista multifacético que ha dejado una huella indeleble en la música y el entretenimiento. Este cantante, compositor, multiinstrumentista y actor estadounidense es conocido por su distintivo estilo que fusiona rock, soul, funk, reggae y blues. A lo largo de su carrera, Kravitz ha vendido más de 40 millones de álbumes en todo el mundo y ha ganado cuatro premios Grammy consecutivos a la Mejor Interpretación Vocal Rock Masculina entre 1999 y 2002.

Nacido de una madre bahameña-afroamericana y un padre ucraniano-judío, Kravitz tuvo una infancia rodeada de influencias artísticas. Su madre, Roxie Roker, era una actriz reconocida, y su padre, Sy Kravitz, era productor de noticias de televisión. Esta exposición temprana al mundo del espectáculo impulsó a Lenny a explorar su propio talento musical. Comenzó a tocar la batería a los cuatro años y la guitarra a los siete, eventualmente añadiendo el bajo, el piano y los teclados a su repertorio.

Esta es la canción que Lenny Kravitz creó en cinco minutos

Uno de los momentos más memorables en la carrera de Kravitz es la creación de su icónica canción «Are You Gonna Go My Way». A pesar de su resonancia mundial y su permanencia en la radio durante más de 30 años, la canción fue compuesta en un tiempo récord. En medio de una entrevista concedida por el cantante en 2019, Kravitz compartió: «Sucedió en cinco minutos. La grabación se realizó en cinco minutos porque había otro grupo esperando para la siguiente sesión. Después de hacer mi tercer álbum, aún no podía tener el estudio para mí solo».

El proceso de grabación fue precipitado debido a la presión del tiempo, con otro grupo esperando impacientemente en el pasillo. Kravitz explicó: «El siguiente grupo ya estaba esperando en el pasillo y se molestó un poco porque estábamos retrasados por unos 15 minutos. Tuvimos que grabar eso muy rápido y salir corriendo, y no tenía idea de lo que tenía. Ni idea».

Llevó la cinta a casa y escribió la letra y la melodía, regresando al día siguiente para finalizar la grabación. A pesar del éxito rotundo de la canción, Kravitz admitió: «No tenía idea de que iba a ser ‘esa’ canción, ¿sabes?». Este episodio ilustra la magia de las primeras tomas en la música, algo que Kravitz valora profundamente: «Lo que me gusta de las primeras tomas es que la persona no piensa demasiado todavía. Es realmente instintivo».

La espontaneidad y la energía de esa primera toma ayudaron a hacer de «Are You Gonna Go My Way» un éxito monumental. Kravitz añadió: «Muchos músicos quieren repetir y perfeccionar las tomas, pero yo prefiero la sensación y la espontaneidad de la primera toma».

Esta canción se ha convertido no solo en un hito en la carrera de Kravitz, sino también en un testimonio de la creatividad instantánea y la fuerza de las primeras impresiones en la música. A través de su carrera, Lenny Kravitz ha demostrado que la pasión y la intuición pueden llevar a crear obras atemporales que resuenan con generaciones enteras.