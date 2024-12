John Dolmayan regalará entradas a sus fans para los conciertos de System of a Down

System of a Down no ha dejado de generar revuelo tras el anuncio de su regreso a los escenarios. Después de varios años de poca actividad musical, la agrupación estadounidense sorprendió a sus fanáticos con la confirmación de su gira mundial con la que pasará por varios países de América Latina.

Bajo el nombre de ‘Wake Up!’, System of a Down anunció una gira mundial con la que visitará gran parte de Latinoamérica. Aunque, en un principio, la banda solo había incluido a Estados Unidos y Canadá en su tour, a los pocos días, SOAD confirmó otros shows en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil.

Le puede interesar: Así fue la única presentación de System of a Down en Colombia hasta el momento

Para sorpresa de muchos, la gira de SOAD iniciará en Bogotá. Después de más 10 años, la agrupación liderada Serj Tankian volverá por segunda vez a Colombia para marcar no solo su regreso a los escenarios, sino el inicio del tan anhelado tour.

La noticia del concierto de SOAD fue motivo de gran emoción para los fanáticos de la banda que deseaban verlos nuevamente en vivo. En el caso de Colombia, el concierto de System of a Down está programado para el próximo 24 de abril de 2025 en el estadio El Campín.

John Dolmayan regalará entradas para los conciertos de System of a Down

La gira de System of a Down en Latinoamérica no ha iniciado, pero desde ya promete ser todo un éxito. En el caso de Colombia y de otros países del continente, la agrupación estadounidense logró agotar entradas en solo un par de días.

Como era de esperarse, muchos fanáticos se quedaron sin entradas para los respectivos conciertos que tendrá SOAD en Latinoamérica. Por eso, su baterista John Dolmayan decidió lanzar una noble iniciativa con la que le regalará boletas a los fanáticos que no pudieron adquirirlas por cuestiones económicas.

Mire también: ¿Está de acuerdo? Estas son las 5 mejores canciones de System of a Down, según la IA

“Hay quienes no pueden permitirse el lujo de vernos y puede que nunca estén en posición de hacerlo y es por eso es que he decidido donar mi lista personal de invitados asignación de entradas para cada uno de los shows que tenemos próximamente el año que viene”, escribió el baterista a través de una publicación en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de John Dolmayan (@johndolmayan_)

Además de agradecerle a todos sus fanáticos por el apoyo recibido tras el anuncio de la gira de System of a Down, John se fijó en aquellos seguidores que, por razones económicas, no pueden ir a un concierto de la banda. El músico advirtió que esta iniciativa no es para aquellos fans que, pese a tener el dinero, no pudieron comprar las boletas.

“Si estás en una mala posición o conoces a alguien que está desesperado por ir a un espectáculo, pero no puede, por favor, escríbeme aquí. Esto no es para aquellos de ustedes que no pudieron conseguir entradas, siento su dolor, pero por favor respeten lo que estoy haciendo y no pregunten a menos que realmente no puedan reservar los fondos necesarios para esto”, escribió Dolmayan.