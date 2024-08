¿Incubus estará en el Festival Estéreo Picnic 2025? Esto se sabe

Archivado en: •

Incubus, la reconocida banda de rock alternativo originaria de Calabasas, California, ha revolucionado la escena musical con su estilo distintivo que fusiona rock, funk, electrónica y hip-hop. Esta mezcla única ha consolidado a Incubus como una de las bandas más influyentes de su generación, atrayendo a una audiencia diversa y leal en todo el mundo.

Recientemente, Incubus ha confirmado su esperada gira para 2025, en celebración del 20º aniversario de su icónico álbum Morning View. Esta gira especial recorrerá varios países de América Latina, generando gran emoción entre sus seguidores.

La expectativa comenzó a crecer desde que, el pasado 13 de agosto, Michael Einziger, cofundador de la banda, insinuó que «pronto habría grandes sorpresas para América Latina», lo que desató rumores sobre una posible gira en la región.

El 19 de agosto, la banda finalmente reveló los países que formarán parte de esta gira. Entre ellos se incluyen Puerto Rico, México, Costa Rica, Chile, Perú y Brasil, con fechas programadas para el primer semestre de 2025. Sin embargo, la ausencia de Colombia en este listado ha sorprendido a muchos fanáticos colombianos, quienes esperaban con ansias ver a la banda en el país por cuarta vez.

¿Incubus estaría en el Festival Estéreo Picnic?

A pesar de esta decepción inicial, algunos seguidores aún guardan la esperanza de que Incubus podría presentarse en Colombia. Existen especulaciones de que la banda podría estar en el line-up del Festival Estéreo Picnic, uno de los eventos más importantes del país.

De acuerdo con ellos, existe la posibilidad de que la banda esté tocando en el Festival Estéreo Picnic, dado que en las fechas en las que se va a celebrar el mítico evento en Colombia, la banda está libre, por lo que habrá que esperar un par de semanas para poder conocer el line up oficial.

Esta gira promete ser una experiencia inolvidable para los seguidores de Incubus, ya que la banda interpretará en su totalidad el álbum Morning View, un disco que marcó una época y sigue siendo un referente en el rock alternativo. Además, el setlist incluirá otros éxitos emblemáticos como “Wish You Were Here”, “Nice to Know You”, y “Pardon Me”, asegurando una experiencia única para todos los asistentes.