Estos fueron los mejores memes que dejó la fase de grupos de la COPA AMÉRICA 2024

La fase de grupos de la CONMEBOL COPA AMÉRICA ESTADOS UNIDOS 2024 llegó a su fin. Luego de varias jornadas agónicas llenas de fútbol, algunos equipos brindaron espectáculo para todos sus fanáticos.

Colombia, Uruguay, o incluso Venezuela fueron de los equipos más destacados de esta primera fase, gracias a sus triunfos y al fútbol desplegado.

Otros combinados, sin embargo, acabaron siendo candidatos para la decepción del torneo, como lo fueron Chile, México, o el anfitrión, Estados Unidos.

Estos tropiezos por parte de equipos de renombre, o que se perfilaban para mejores cosas en el torneo, generaron gran repercusión en las redes, y por supuesto, memes.

Desde Radioacktiva realizamos una recopilación de los mejores de esta fase de grupos, y aquí les traemos algunos de ellos.

LOS MEXICANOS FESTEJARON UN PENAL Y SE LOS ANULARON PORQUE NO FUE NADA JAJAJAJAJA pic.twitter.com/i0kNDgxtNm

-Amor que haces? No estabas jugando un partido? -Si pero esta atacando Borre pic.twitter.com/QdLVnRJvVl

Another day, another bad calls from Copa America referees pic.twitter.com/vTuLEXWWQ5

— Troll Football (@TrollFootball) July 3, 2024