Estos fueron los ganadores de los The Best 2024; Vinicius tuvo su premio de consolación

Durante este 17 de diciembre se llevó a cabo la gala de entrega de los premios The Best 2024. Estos galardones son sumamente reconocidos en el mundo del fútbol, desde su primera entrega en 2016.

A la par del Balón de Oro, varios expertos toman estos premios como método de medición, especialmente para encontrar a los mejores jugadores de este deporte año tras año.

En este caso, se entregó el premio al ganador de la categoría a ‘Mejor Jugador’, pero también se entregaron reconocimientos al ‘Mejor Guardameta’, el ‘Mejor Entrenador’ y más.

Vinicius tuvo su premio de consolación

Hace algunos meses, el mundo del fútbol vivió una situación sumamente polémica. Todos esperaban que Vinicius Junior fuera el ganador del Balón de Oro, pero, resultó que esta distinción fue para el español Rodri.

El delantero brasileño mostró su molestia, y así también lo hizo la hinchada del Real Madrid, al sentir que había cometido una injusticia con su delantero.

Lo cierto es que el jugador no pudo obtener el Balón de Oro, pero, si pudo llevarse un premio de consolación, ya que la FIFA le otorgó el The Best.

El astro derrotó en esta categoría al español Rodri, y también a su compañero de equipo, Jude Bellingham.

A lo largo de los años, varios jugadores han recibido este premio, quien lo ha hecho en más ocasiones es el argentino Lionel Messi, quien lo obtuvo en 2019, 2022 y 2023.

La lista de ganadores de años anteriores es la siguiente:

2023: Lionel Messi

2022: Lionel Messi

Robert Lewandowski

2020: Robert Lewandowski

2019: Lionel Messi

2018: Luka Modric

2017: Cristiano Ronaldo

2016: Cristiano Ronaldo

Los demás ganadores en los Premios The Best

En cuanto al resto de categorías, el mejor guardameta para la FIFA fue Emiliano el ‘Dibu’ Martínez, el mejor entrenador fue Carlo Ancelotti, y el mejor gol fue el de Alejandro Garnacho de ‘chilena’ al Everton.

Por otro lado, este fue el mejor 11 del año en los premios The Best:

En lo referente al fútbol femenino, el mejor 11 del año se presentó de la siguiente manera:

Y finalmente, las premiadas femeninas fueron: Aitana Bonmati como mejor jugadora, Alyssa Naeher como mejor guardameta, Marta por el premio a mejor gol del año, y Emma Hayes como mejor entrenadora.