Camarógrafo agredido por el ‘Dibu’ Martínez le envió un mensaje al portero, esto dijo

Emiliano el ‘Dibu’ Martínez fue protagonista de algunas polémicas durante este pasado 10 de septiembre. El seleccionado argentino en el que se desempeña el portero perteneciente al Aston Villa, fue derrotado por Colombia en un partido igualado.

Este encuentro estuvo lleno de polémicas, tanto dentro, como fuera de la cancha. Sin embargo, uno de los momentos más lamentables fue vivido al final del encuentro.

Después de que se consumara la derrota de Argentina, Emiliano el ‘Dibu’ Martínez tuvo una mala reacción frente a un camarógrafo, y le golpeó la cámara mientras intentaba enfocarlo.

Camarógrafo le envió un mensaje al ‘Dibu’ Martínez

El arquero del combinado ‘albiceleste’ no pudo detener el penal de James Rodríguez, el cual definió el partido a favor de la ‘tricolor’. Esto sumado a la frustración, llevó a que el ‘Dibu’ Martínez tuviera una mala reacción.

Este gesto dejó fuertes críticas hacia el portero del Aston Villa, en lo que fue una agresión hacia uno de los camarógrafos del encuentro.

Sin embargo, algo inesperado es el hecho de que horas después de la victoria de Colombia, hablara el camarógrafo que sufrió esta agresión por parte de Martínez, Jhonny Jackson.

El trabajador brindó detalles sobre el encuentro, e incluso, le envió un mensaje al ‘Dibu’ Martínez.

Según Jackson, él solo intentó acercarse a Martínez para cumplir con su trabajo. Pero, el arquero no respondió de una buena manera frente a la frustración.

«Me dio rabia, me dio mucha rabia, yo estoy trabajando, así como él también lo estaba haciendo (…) Estaba trabajando, ni siquiera estaba jugando fútbol con él, pero no le dije nada, me dio mucha rabia en el momento, pero no le dije nada» explicó el camarógrafo.

Entre lo más resaltante, estuvo el mensaje que envió el hombre al arquero de la Selección Argentina: «Quería decirle que tranquilo, hermano, en la vida en algún momento todo el mundo ha perdido un partido» expresó Jackson.