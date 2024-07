Este sería el jugador que reemplazará a Daniel Muñoz en la final de la COPA AMÉRICA 2024

Archivado en: •

Daniel Muñoz se ha consolidado como una de las grandes revelaciones de la CONMEBOL COPA AMÉRICA ESTADOS UNIDOS 2024. El lateral del Crystal Palace ha mostrado un rendimiento excepcional, adueñándose de la banda derecha de la Selección Colombia.

Sin embargo, en el partido contra Uruguay, Muñoz sufrió una expulsión tras recibir una doble tarjeta amarilla. A pesar de su destacada actuación, la roja lo dejó fuera del campo, visiblemente afectado, cubriendo su rostro con la camiseta.

Le puede interesar: ¿Daniel Muñoz jugará la final de la COPA AMÉRICA 2024 tras expulsión?

Por su parte, el entrenador Néstor Lorenzo, durante la rueda de prensa luego del encuentro, le envió un mensaje de apoyo: “Dani está un poco más caído porque es un león y lo traicionó la emocionalidad, pero ya está. Le di un abrazo y le dije, ‘sin vos no estaríamos acá, así que arriba la frente’”.

Santiago Arias será quien tome el lugar de Muñoz en la final contra Argentina. La ausencia de Muñoz en este crucial encuentro marca un punto crítico para la selección, pero también abre la puerta para que otros jugadores demuestren su valía. Muñoz, en sus redes sociales, expresó sus sentimientos encontrados tras la expulsión.

Necesita saber: La razón por la que James tuvo que ser sustituido en el Colombia vs Uruguay: ¿lesión?

El mensaje de Muñoz refleja no solo su pasión y compromiso con la selección, sino también la fortaleza emocional y la solidaridad con sus compañeros.

“Fue un día de esos que me marcará para siempre; siempre soñé con jugar una final y más vistiendo los colores de mi país, me duele no poder estar en cancha batallando, pero confío plenamente en cada uno de esos guerreros que van a dar la vida para alzar esa copa tan anhelada por todo Colombia y dejar el nombre de nuestro país en lo más alto donde siempre debe de estar. No importa las veces que caiga siempre me levantaré con más fuerza. Arriba mi Selección, arriba Colombia”, añadió.