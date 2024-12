Este fue el error que llevó a Phil Collins de Génesis a cantar en la reconocida banda

Desde hace varios años, cientos de personas han podido escuchar a la famosa banda de rock, Génesis, la cual logró conquistar a varios fans que se han enamorado del talento de los cantantes, quienes interpretan canciones como ‘Home by the sea’, ‘That’s All’, ‘Mama’, entre otras importantes letras que son muy famosas desde hace varios años.

En los últimos días, medios internacionales recordaron una entrevista muy popular de Phil Collins, el famoso cantante de la banda que durante varios años conquistó el oído de sus fans, quienes se enamoraron de su voz en cada una de las interpretaciones. Sin embargo, la llegada del artista a esta agrupación sorprendió a todos, ya que se dio en medio de un error en donde se vio favorecido con todo esto.

Durante el documental ‘Phil Collins:Drummer First’, recordaron varios de los momentos más importante de la banda, en relato que se enteró de que cuando Peter Gabriel dejó la banda, todos estaban asustados, teniendo en cuenta que estaban muy cerca de realizar una de sus giras fundamentales, por lo que rápidamente buscaron una solución.

Sin embargo, Phil Collins no pensaba en ese momento en que se podía convertir en el cantante principal de la banda y, aunque hicieron una exhaustiva búsqueda en donde pudieron ver a varios artistas interpretar varias canciones icónicas de la banda, nada de esto sirvió.

Por eso, después de que descartaran a varios artistas, tomaron la decisión de darle la oportunidad de crecer y convertirse en el cantante principal. «A los chicos que venían a la audición. Y empecé, en general, a sonar un poco mejor que ellos«, aseguró el cantante.

Él se sabía todas las canciones, por lo que era como uno de los coristas principales, entonces se escuchaba en el fondo si voz, que logró conquistar el corazón de sus seguidores, quienes lo aceptaron con el paso del tiempo, convirtiéndolo en la voz principal que querían escuchar como el líder la banda.

«La experiencia teatral definitivamente me ayudó a subirme al escenario y no ponerme nervioso… Me subí y no solté el pie del micro. Se convirtió en mi batería”, finalizó el artista.