Esta es la canción de rock más feliz de la historia, según estudio científico

Durante décadas, el rock ha sido uno de los géneros musicales con mayor capacidad para expresar toda clase de emociones e influir en el estado de ánimo de las personas. Desde sus inicios en los años 50, este género musical ha resonado en diversas generaciones, ofreciendo tanto himnos de rebeldía como melodías de amor, desamor, entre otras.

Con su mezcla de ritmos energéticos, letras significativas y guitarras potentes, el rock tiene la capacidad única de transportar a las personas a estados de euforia. Mientras ciertas canciones logran tener un impacto positivo en el estado de ánimo de las personas, reduciendo sentimientos como el estrés, la ansiedad y la depresión, otras simplemente pueden evocar otra clase de emociones como la felicidad, la euforia e incluso la tristeza.

A lo largo de los años, diversas investigaciones han explorado cómo la música puede afectar en el estado emocional de las personas. Estudios en neurociencia también han revelado que ciertas características musicales pueden desencadenar la liberación de neurotransmisores como la dopamina, responsables de sensaciones como la felicidad.

¿Cuál es la canción de rock más feliz?

Un estudio realizado por el neurocientífico holandés Dr. Jacob Jolij reveló que «Eye of the Tiger» de Survivor es la canción de rock más feliz de la historia. Este tema, lanzado en 1982 como parte de la banda sonora de ‘Rocky IIl’, no solo se ha consolidado como un himno motivacional, sino que también se ha demostrado que contagia alegría a quienes lo escuchan.

«Eye of the Tiger», escrita por el guitarrista Frankie Sullivan y el teclista Jim Peterik, narra la historia de un luchador que entrena arduamente para superar obstáculos. La letra, que evoca determinación y superación, se ha transformado en un clásico en eventos deportivos y celebraciones.

Sin embargo, el estudio de Jolij revela que su impacto va más allá de la motivación; esta canción también es capaz de aumentar los niveles de dopamina en los oyentes, generando una sensación de felicidad.

Jolij identificó varios factores clave en su investigación. Canciones que se perciben como alegres suelen tener ritmos más rápidos, oscilando entre 100 y 150 bpm, y letras que celebran el amor, la diversión y la fiesta. Además, estas composiciones suelen estar en una tonalidad mayor. Con un tempo de 109 bpm, «Eye of the Tiger» cumple con todas estas condiciones, lo que contribuye a su efecto positivo en quienes la escuchan.