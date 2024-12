El inesperado motivo que reunió a Linkin Park: “Se había acabado”

En 2017, la trágica pérdida de Chester Bennington dejó a Linkin Park en un punto de quiebre. La banda, que había sido sinónimo de energía y emoción, se enfrentó a la devastadora noticia del suicidio de su vocalista, lo que casi terminó con su historia. Sin embargo, Mike Shinoda, líder de la banda, reveló recientemente en una entrevista con Complex lo que finalmente los motivó a volver a reunirse.

Shinoda admitió que la muerte de Chester fue un golpe tan fuerte que, en ese momento, todos en la banda pensaron que lo mejor era poner un punto final a Linkin Park. «En nuestras mentes, se había acabado. Y ninguno de nosotros podía hacer nada para ocultarlo», comentó el músico sobre ese oscuro periodo. Sin embargo, el tiempo y la reflexión hicieron que Mike se diera cuenta de que, aunque la tragedia los había marcado, había una forma de seguir adelante.

Uno de los principales impulsos de Shinoda para retomar la banda fue mostrarle a sus hijos y al mundo que, aunque la vida puede llevarnos al límite, siempre hay espacio para la recuperación. Quería dejar claro que, a pesar de tocar fondo, se podía regresar más fuerte que nunca. «Lo que quería enseñarles era que, cuando tocas fondo, siempre puedes levantarte y avanzar», explicó Shinoda.

En 2018, Mike lanzó Post Traumatic, su disco en solitario, como una forma de procesar el dolor por la pérdida de Chester. Aunque el álbum fue bien recibido por sus seguidores, Shinoda aún sentía que algo faltaba. La música le ayudó a sanar, pero el vacío dejado por la ausencia de la banda seguía presente.

El momento que regresó a Linkin Park a la música

La idea de volver a trabajar con Linkin Park cobró fuerza cuando Mike se reencontró con viejos amigos, como Joe Hahn y Dave Farrell, y conoció a nuevos colaboradores como Emily Armstrong y Colin Brittain. Aunque al principio fue difícil admitirlo, Mike se dio cuenta de que la química que se formó con los nuevos miembros tenía algo de la esencia original de la banda. «Con Emily y Colin, sentimos esa conexión de Linkin Park. Fue difícil aceptarlo al principio, pero sabíamos que la magia estaba ahí», confesó Shinoda.

El regreso de la banda también trajo consigo nuevos desafíos, tanto emocionales como creativos. Shinoda recordó las dudas que surgieron, especialmente por la falta de miembros clave como Chester y Rob Bourdon. «¿Cómo podemos seguir adelante sin ellos? ¿Cómo honramos su legado y, al mismo tiempo, damos espacio a los nuevos miembros?», se preguntaba Mike. La respuesta vino cuando se dio cuenta de que, aunque el grupo había cambiado, su esencia seguía intacta.

Con From Zero, Linkin Park logró fusionar sus viejas raíces con la frescura de su nueva formación. «Sabíamos que nuestros viejos fans podrían tener opiniones divididas, pero también había un grupo de nuevos seguidores dispuestos a escuchar lo que hacíamos ahora», indicó Shinoda sobre el impacto de la nueva música. El regreso de la banda no solo era una cuestión de música, sino también de cómo afrontar la pérdida y los desafíos personales a través de la creatividad.

Al final, lo que mantuvo a Linkin Park unidos fue la música misma. A pesar de las tensiones y los dilemas emocionales, Shinoda descubrió que el «ADN» de la banda seguía allí. «Cuando volví a la música, supe que todavía teníamos lo que nos hacía únicos», dijo Mike, subrayando que, aunque todo haya cambiado, la banda sigue siendo la misma.