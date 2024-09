Él es Wojciech Szczesny, el portero que fuma y reemplazaría a Ter Stegen en el Barça

Archivado en: •

Durante estos días, Wojciech Szczesny ha sido uno de los nombres de mayor popularidad en el fútbol internacional. Este portero polaco estaría apunto de firmar por el Barcelona, como su nuevo arquero titular por esta temporada.

Marc-Andre Ter Stegen, el guardameta usual del club catalán sufrió una grave lesión durante el fin de semana pasado, la cual lo tendrá alejado del terreno de juego por largos meses.

En un principio se pensó que el Barcelona solo utilizaría a Iñaki Peña, su suplente, como portero titular. Sin embargo, el reglamento de La Liga le permite realizar una contratación rápida para sustituir esta baja.

En este caso, el elegido habría sido el portero Wojciech Szczesny, quien firmaría como agente libre para el Barcelona, luego de salir del retiro.

Hace algunos meses, el portero polaco, Wojciech Szczesny, había anunciado su retiro luego de firmar su separación contractual de la Juventus, donde fue el guardameta titular por varios años tras la salida de Gianluigi Buffon.

Este retiro de manera temprana por parte de Szczesny, quien tan solo tiene 34 años se habría motivado por pasar mayor tiempo con su familia. Sin embargo, el polaco se habría interesado en ser parte del Barcelona con esta gran oportunidad.

En las últimas horas se manejó el nombre de Szczesny como contraparte al costarricense Keylor Navas, quien también fue tanteado por el Barcelona. Pero, el experto en el mercado futbolístico Fabrizio Romano, ya dio por sentada la contratación del polaco.

🚨🔵🔴 Wojciech Szczesny to Barcelona, here we go! Deal in place for Polish goalkeeper to join as free agent.

Szczesny will come out of retirement to sign for Barça and replace ter Stegen on one year contract.

↪️🇵🇱 Medical tests will take place in Spain in the next days. pic.twitter.com/FClO42e6Qg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 25, 2024