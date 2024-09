¿Cuándo juega Millonarios? La Equidad lo recibirá en el estadio de Techo por la fecha 10

Archivado en: •

El Fútbol Profesional Colombiano (FPC) ha visto una pausa en su calendario debido al Mundial Femenino Sub-20 que se está llevando a cabo en Colombia, país anfitrión del evento. Sin embargo, los partidos de la Liga BetPlay 2024 – II han seguido adelante de manera escalonada, ajustándose a la disponibilidad de los estadios.

El siguiente partido de Millonarios será frente a la Equidad y uno de los aspectos importantes a tener en cuenta es la prolongada ausencia de los aseguradores en el torneo. Su último partido oficial se disputó el 28 de agosto frente a Patriotas en el estadio La Independencia de Tunja, un encuentro que terminó con un empate sin goles. Este ha sido un parón extenso para el equipo asegurador, lo que genera expectativas sobre cómo retomarán su participación en la liga.

Por otro lado, Millonarios ha mantenido un ritmo de competencia más constante. Su más reciente enfrentamiento fue el pasado 9 de septiembre contra el Once Caldas, en el estadio Palo Grande. Este encuentro también concluyó en empate, con goles de Jaider Riquett para el Once Caldas y Daniel Cataño para Millonarios. A pesar de no obtener una victoria, el club embajador se mantiene en la décima posición de la tabla con 11 puntos acumulados en ocho partidos disputados.

Un factor que ha afectado notablemente al equipo dirigido por Alberto Gamero es la baja de Falcao García. El delantero sufrió una lesión durante el encuentro contra el Once Caldas, y según fuentes cercanas al club, se espera que esté fuera de las canchas durante aproximadamente dos meses. Esta ausencia representa un desafío importante para Millonarios en las próximas jornadas, ya que Falcao es una pieza clave en el esquema ofensivo del equipo.

¿Cuándo volverá a jugar Millonarios en la Liga BetPlay 2024 -II?

Este domingo 15 de septiembre, la Equidad recibirá a Millonarios en el estadio Metropolitano de Techo a las 8:00 p. m., en lo que será el partido correspondiente a la fecha 10. El regreso de Millonarios a la acción está programado para este domingo, cuando visitará a la Equidad en un partido que genera expectativa por la pausa prolongada del equipo local y la necesidad del conjunto embajador de sumar puntos para mejorar su posición en la tabla.

