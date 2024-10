¿Cuándo es el clásico Santa Fe vs. Millonarios? Dimayor confirmó fecha y hora

Uno de los partidos más esperados en Bogotá es el clásico capitalino, el cual fue de los afectados tras la reorganización por el Mundial Femenino Sub -20. Para la fecha 15 del fútbol colombiano, la Dimayor compartió el programa oficial para los encuentros que se vienen.

La fecha y hora del clásico estaba en duda, ya que el mismo fin de semana que se preveía, El Campín también sería el espacio para Fortaleza y Atlético Nacional. Sin embargo, luego de la respectiva organización se confirmaron los detalles de 8 de los 10 duelos que estaban pendientes.

A través de un comunicado, la Dimayor aseguró que la jornada de la fecha 15 inicia el 25 de octubre.

¿Cuándo es el clásico Santa Fe vs. Millonarios?

El duelo capitalino será el sábado 26 de octubre a las 7:30 p.m. en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Así las cosas, le presentamos la programación de la Dimayor para que se programe, según su equipo de interés.

Viernes 25 de octubre

Deportes Tolima vs. Once Caldas: 6:30 p.m. en el Manuel Murillo Toro, Ibagué.

Sábado 26 de octubre

Alianza FC vs. Patriotas: 5:15 p.m. en el Armando Maestre Pavajeau, Valledupar

Independiente Santa Fe vs. Millonarios; 7:30 p.m. en El Campín, Bogotá

Domingo 27 de octubre

Fortaleza vs. Atlético Nacional: 2:00 p.m. en El Campín, Bogotá

Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga: 4:10 p.m. en el estadio Palmaseca – Deportivo Cali.

Junior de Barranquilla vs. América de Cali: 6:20 p.m. en el Metropolitano

Lunes 28 de octubre

Independiente Medellín vs Jaguares de Córdoba: 8:15 p.m. en el Atanasio Girardot, Medellín

Martes 29 de octubre

Deportivo Pereira vs. Envigado FC: 8:10 p.m. en el estadio Hernán Ramírez Villegas

Los partidos que faltan por definir son Boyacá Chicó vs. Equidad y Deportivo Pasto vs. Águilas Doradas.

¿Falcao volverá en el cásico?

Luego del partido y la victoria de Millonarios contra Fortaleza el pasado 16 de octubre en el Estadio El Campín, Gamero ofreció una rueda de prensa, como es costumbre, y más de uno salió ilusionado con su respuesta, la cual también abrió las posibilidades para Daniel Cataño, otro de los jugadores que se recuperan.

Gamero no descartó, pero tampoco afirmó que Falcao participe del clásico capitalino, sin embargo, al no recibir un rotundo y claro «NO», los hinchas no pierden la fe para volver a disfrutar del delantero.

Sin duda, el comentario de Gamero que más dejó la expectativa arriba fue: «si no es contra Santa Fe, vamos a tener casi que todos los jugadores aptos, a no ser que de pronto caiga uno. Hasta ahora, vamos a tener una nómina, terminando el torneo, todos en capacidad de jugar”.