¿Falcao volverá en el cásico Santa Fe vs. Millonarios? Gamero ilusiona a la hinchada

Uno de los partidos más importantes y esperados por los capitalinos es el clásico entre Santa Fe y Millonarios, de la fecha 15, que ha tenido varias modificaciones debido al Mundial Femenino Sub -20, aunque en un principio este sería entre el 19 y 20 de octubre, la Dimayor confirmó que no sería así.

Lo que se espera es que el partido se dispute durante el fin de semana del 26 y 27 de octubre, pero una de las preguntas que más recibe el DT del equipo embajador es cómo va la recuperación de Radamel Falcao y si podrá jugar en este encuentro.

Luego del partido y la victoria de Millonarios contra Fortaleza el pasado 16 de octubre en el Estadio El Campín, Gamero ofreció una rueda de prensa, como es costumbre, y más de uno salió ilusionado con su respuesta, la cual también abrió las posibilidades para Daniel Cataño, otro de los jugadores que se recuperan.

¿Falcao volverá en el cásico Santa Fe vs. Millonarios?

Gamero no descartó, pero tampoco afirmó que Falcao participe del clásico capitalino, sin embargo, al no recibir un rotundo y claro «NO», los hinchas no pierden la fe para volver a disfrutar del delantero.

«Lo de Falcao y lo de Cata va muy adelantado, estos días nos van a caer bien para la recuperación de ellos, no te garantizo de pronto que puedan estar en el clásico, pero sí los veo adelantados», afirmó.

Teniendo en cuenta los reportes médicos que ha recibido, también habló de Sergio Mosquera, quien, al parecer, sí podrá estar en el próximo partido.

«En el caso de Mosquera, él sí va a estar apto para este partido, lo de él era una semana, semana y media, esta recuperación le va a hacer mucho a él. Este es el mismo caso también de Bertel, va a comenzar a hacer fútbol con nosotros, el mismo caso de Sander Navarro», agregó.

Sin duda, el comentario de Gamero que más dejó la expectativa arriba fue: «si no es contra Santa Fe, vamos a tener casi que todos los jugadores aptos, a no ser que de pronto caiga uno. Hasta ahora, vamos a tener una nómina, terminando el torneo, todos en capacidad de jugar”.

Recuperación de Falcao

Recordemos que el jugador, en un encuentro entre Millonarios y Once Caldas, sufrió una lesión miotendinosa del gastrocnemio medial de su pierna derecha, la cual lo ha tenido más de un mes fuera de la cancha.

Durante el pasado partido ante Fortaleza, Falcao acompañó a su equipo desde la tribuna, donde también se conoció el amable gesto que tuvo con un grupo de niños invidentes que fueron a disfrutar del partido, con ayuda de un tablero especial.