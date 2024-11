¿Cuándo es el Black Friday de 2024? Claves para aprovechar esta jornada de descuentos

El Black Friday es una jornada de descuentos y promociones que se originó en Estados Unidos y se celebra en otros países del mundo. De hecho, esta tradición ha cobrado gran popularidad en Colombia desde que se empezó a realizar hace algunos años.

Durante el Black Friday, también conocido como ‘Viernes Negro’ se suelen ofrecer una gran gama de descuentos significativos en diversos productos, tanto en tiendas físicas como online. Esta jornada ha cobrado importancia en Colombia ya que marca el inicio de las compras propias de Navidad y de la temporada de fin de año.

Le puede interesar: Google Flights: la herramienta para encontrar vuelos baratos; ¿cómo sacarle provecho?

En medio de la jornada de Black Friday, diversidad de tiendas y establecimientos comerciales lanzan tentativas ofertas y descuentos en una amplia variedad de productos, incluyendo tecnología, ropa, electrodomésticos, artículos para el hogar y más.

Es importante mencionar que, en Colombia el Black Friday no se lleva a cabo el mismo día que en Estados Unidos, dado que en el país no se celebra el Día de Acción de Gracias. No obstante, este evento marcará el inicio de las compras navideñas para los colombianos.

¿Cuándo es el Black Friday en Colombia?

Para este año, el Black Friday se llevará a cabo el próximo viernes 29 de noviembre. Durante este día, miles de establecimientos tendrán disponibles ofertas para que los colombianos aprovechen y puedan realizar sus compras a precios más bajos que lo habitual.

Sin embargo, varios comercios de Colombia han anunciado que extenderán la jornada de descuentos hasta el domingo 1 de diciembre, lo que amplia las posibilidades de compra para los colombianos.

Por otro lado, vale destacar que, el lunes 2 de diciembre también se llevará a cabo el Cyber lunes, otra jornada de descuentos, pero únicamente en tiendas en línea.

📱Vea más noticias en nuestro canal de WhatsApp, en el siguiente link📱

Consejos para aprovechar el Black Friday

Si está pensando en realizar compras durante esta jornada de descuentos, le traemos algunos consejos: