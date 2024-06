Colombia debutó con triunfo en la COPA AMÉRICA 2024; y estos fueron los mejores memes

Archivado en: •

La Selección Colombia empezó con el pie derecho su participación en la CONMEBOL COPA AMÉRICA ESTADOS UNIDOS 2024, y la ilusión de la fanaticada colombiana es máxima con la confirmación de su candidatura al titulo.

En un aguerrido encuentro ante Paraguay, Colombia obtuvo una victoria de 2 tantos contra 1. Las anotaciones vinieron por parte de Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, mientras que por Paraguay, descontó el mediocampista Julio Cesar Enciso.

Ante esto, los colombianos abarrotaron las redes sociales con mensaje de apoyo y orgullo. Sin embargo, lo que por supuesto, tampoco podían faltar son los memes.

Aunque varios esperaban una victoria cómoda por parte de Colombia, con este triunfo aprovecharon para sacar todo su humor en las redes sociales, hacia la ‘tricolor’, y también sus contrincantes. Por ello, aquí le dejamos una recopilación de los mejores memes.

