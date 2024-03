Dos marcas colombianas, una de ropa y otra de hamburguesas, se han unido para crear una colaboración única que busca llevar al mercado prendas de culto inspiradas en una comida de culto: la hamburguesa.

La colaboración, que está disponible a partir del 20 de marzo, se desarrolló a lo largo de varios meses con el objetivo de homenajear una de las comidas favoritas de los colombianos y, al mismo tiempo, resaltar la importancia de la producción local con insumos locales.

Se trata de Seven Seven y Bubu Burger, quienes empezaron a trabajar en esta colaboración desde finales del año pasado, en la que buscaban no solo homenajear una de las comidas favoritas de los colombianos, sino al mismo tiempo, resaltar los atributos de producción local con insumos locales que comparten ambas marcas.

“Esta colaboración busca resaltar la conciencia que tienen las nuevas generaciones alrededor de la producción local, por lo que la llamamos ‘Seven Seven x Bubu Hecho con Amor’, un valor fundamental para ambas marcas”, afirmó Sophie Douer, gerente de Marcas PASH.

La mujer también señaló que la hamburguesa es uno de los antojos favorito y por esta razón, “la volvimos protagonista de prendas fundamentales como t-shirts, gorras, hoodies y camisas”.

¿Cuántas prendas son?

Las 12 prendas de la cápsula destacan a un parche de amigos que con su actitud y estilo le hacen una oda a la cultura hamburguesera: el pepinillo y la cebolla, como ingredientes fundamentales, la propia BuBu y las papitas como su acompañante indiscutible, son los protagonistas de una colección con vibes noventeros al mejor estilo Bubu Burger, de prendas esenciales que combinan con todos los planes, todos los días y que además pueden usar hombres y mujeres que se identifiquen con la buena onda, el amor y la vida tranqui.

¿Dónde están disponibles?

Las prendas están disponibles a partir del 20 de marzo, en las tiendas Seven Seven de la Calle 82, La Candelaria y Parque La Colina en la capital, www.sevenseven.com y en los BuBu Burger Parque de la 93, Calle 109 y Usaquén, en Bogotá.

Además, en los restaurantes habrá exhibición de la colección, para que todos puedan ver de primera mano las prendas y así elegir la que más les guste.

«Las hamburguesas además de sabor, tienen también su estética propia. No hay dos hamburguesas iguales y menos cuando le ponemos tanta atención a cada detalle a cómo las hacemos en BuBu, con productos locales, frescos y orgánicos; son piezas únicas. Por eso, cuando nos juntamos con Seven Seven, encontramos que podíamos imprimir nuestro sabor en una colección de ropa», afirman Santiago Hoyos, gerente y socio fundador de la hamburguesería.

La hamburguesa edición especial estará disponible durante un mes y se podrá encontrar en el menú, como ’77 Spice BuBu’: consta de un armado entre carne wagyu, bacon chili chutney, Monterrey Jack Cheese, BuBu hot sauce, mostaza y salsa de tomate.

Además, quienes compren prendas de la colaboración y/o compren la edición especial 77 Spice BuBu, podrán llevarse bonos de 20% OFF en prendas de la cápsula y en todo Seven Seven en las tiendas seleccionadas o e-commerce y papitas extras para acompañar esta deliciosa hamburguesa de temporada.