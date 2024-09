Así reaccionó la prensa argentina al triunfo de Colombia sobre la ‘albiceleste’

Archivado en: • •

La Selección Colombia derrotó a Argentina el pasado 10 de septiembre. En un encuentro que formó parte de la última jornada de la doble fecha de Eliminatorias, la ‘tricolor’ se impuso a la ‘albiceleste’ por un marcador de 2-1.

Con un ambiente de revancha para algunos, por la derrota en la CONMEBOL COPA AMÉRICA ESTADOS UNIDOS 2024, el combinado nacional llegó a este partido con la aspiración de demostrar un mejor enfrentamiento ante la ‘albiceleste’.

Más noticias: Colombia le ganó a Argentina: este fue el minuto a minuto del encuentro de Eliminatorias

El triunfo de Colombia fue celebrado por todo lo alto. Sin embargo, algunas reacciones también se presentaron del lado de la prensa argentina.

Los argentinos como suele ser usual, salieron con orgullo en defensa de su selección. Varias de las portadas muestran la derrota de su combinado en un segundo plano, mientras que otras recalcaban una polémica referente al penal cobrado a favor de Colombia.

Por otro lado, algunos incluso se atrevieron a asegurar que el triunfo de Colombia se trató de un robo, para así protestar por el penal sancionado a favor de la ‘tricolor’, con el cual se selló el triunfo.

No es penal. Ese contacto no alcanza para cobrar falta. No lo protestó Muñoz.

Cobró penal con una imagen congelada. Con la foto no ves la jugada.

— Gastón Edul (@gastonedul) September 10, 2024