Así va el Ranking FIFA: Colombia sufrió bajón por culpa del partido contra Bolivia

La Selección Colombia continúa avanzando con paso firme en el sueño de clasificar al Mundial 2026. Tras la finalización de la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, el combinado nacional ratificó su segundo lugar en la tabla con 19 puntos, solo tres unidades menos que Argentina.

La décima jornada de las Eliminatorias tuvo un sabor agridulce para Colombia. Fue en el partido contra Bolivia que los dirigidos por Néstor Lorenzo perdieron su invicto tras la derrota en el estadio El Alto por la mínima diferencia.

Le puede interesar: No solo fue James Rodríguez: todos los futbolistas colombianos nominados a los mejores del mundo

Después de llevar varios partidos sin perder, aún durante su participación en la Copa América, Bolivia venció a Colombia en condición de local y le quitó el tan histórico invicto. Sin embargo, la Tricolor logró recuperarse rápidamente de la derrota y demostró su talante goleando a Chile pocos días después.

Su gran victoria frente a Chile, con un marcador de 4-0, fue suficiente para que Colombia mantuviera su puesto en la tabla de clasificación al Mundial 2026 y dejar atrás la derrota ante Bolivia. Sin embargo, el partido en El Alto sí terminó afectando a la Tricolor especialmente en el Ranking FIFA.

Después de los dos últimos partidos de la selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas, el Ranking FIFA se actualizó y la Tricolor sufrió un bajón en la tabla. La derrota frente a Bolivia afectó directamente al combinado nacional, haciéndolo descender un puesto.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo pasó de tener 1738.71 unidades a 1724.37 puntos. El bajón en el puntaje hizo que Colombia, que estaba en el puesto 9 del Ranking FIFA, quedara en el lugar número 10.

Mire también: ¿Colombia líder? Argentina y Bolivia recibirían dura sanción en la tabla de las Eliminatorias

Aunque Colombia sigue siendo la tercera mejor selección de Sudamérica, su derrota ante Bolivia afectó su puntaje y terminó perdiendo el noveno puesto, que actualmente está ocupando Italia con 1729.4 puntos.

🇵🇹 and 🇮🇹 move up a spot in the latest #FIFARanking! 📊

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 24, 2024