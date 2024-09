Así suena ‘The Joker’, la canción de Lady Gaga que hace parte de su álbum ‘Harlequin’

Archivado en: •

El próximo 3 de octubre, se estrenará ‘Joker: Folie à Deux’, una de las películas más esperadas de este 2024. Cinco años después de la primera película del ‘Joker’, Joaquin Phoenix regresa en el papel del famoso Arthur Fleck, pero esta vez lo hará en compañía de la famosa cantante Lady Gaga.

Entre las grandes sorpresas de esta secuela está la actuación de Lady Gaga, quien será la encargada de darle vida a Harley Quinn. La artista no solo protagonizará la película del Joker junto a Joquin Phoenix, sino que además será la encargada de darle un toque musical a la producción.

A propósito del toque musical que Lady Gaga le dará al ‘Joker: Folie à Deux’ (Joker: locura de dos), la artista estadounidense lanzará un nuevo álbum inspirado justamente en dicha película.

El próximo 27 de septiembre estará disponible ‘Harlequin’, el séptimo álbum en solitario de Lady Gaga que incluirá 13 canciones, las cuales servirán como banda sonora de la película ‘Joker: Folie à Deux’ (Joker: locura de dos).

Así suena la canción de Lady Gaga para ‘Joker: Folie à Deux’

A pocos días del estreno del ‘Joker 2’ y del lanzamiento de su álbum, inspirado en la película, Lady Gaga compartió un adelanto de una de las canciones que hará parte de ‘Harlequin’. La cantante reveló un teaser de ‘The Joker’, que seguramente sonará en ‘Joker: Folie à Deux’.

En el corto video, se logra observar a Lady Gaga al interior del famoso museo del Louvre, de Francia. En este, la artista está cantando parte de la canción de su próximo álbum mientras interactúa con algunas obras de arte incluyendo la Mona Lisa.

«There’s always a joker in the pack / There’s always a lonely clown / The poor laughing fool falls on his back / And everyone loves when he’s down / There’s always a funny man in the game / But he’s only funny by mistake / And everyone laughs at him, just the same / They don’t see his lonely heart break / They don’t care as long as there is a jester / Just a fool, as foolish as he can be / There’s always a joker / That’s the rule / but fate is the hand that I see / The Joker is meeeee!!», es la parte de la canción que canta Lady Gaga.

‘The Joker’ será el primer sencillo del álbum ‘Harlequin’, el cual contendrá otras 12 canciones más que incluye nuevos temas y versiones de clásicos como Smile de Geoffrey Parsons o Get Happy de Harold Arlen.

Canciones de ‘Harlequin’