Así podrá organizar sus chats en WhatsApp con la nueva función de filtros

WhatsApp no para de trabajar en infinidad de actualizaciones que buscan mejorar la experiencia de sus usuarios en la aplicación. Con recurrencia, la app de Meta presenta mejoras y nuevas herramientas que le facilitan la vida a quienes usan la plataforma a menudo.

Son millones los usuarios que usan WhatsApp para comunicarse forma instantánea con todos sus contactos. Incluso, hay quienes suelen tener gran cantidad de chats, muchos de estos sin leer ni revisar. Dicha situación ocasiona que los usuarios olviden responder algunos de estos mensajes.

Para solucionar dicha situación, la aplicación de Meta decidió lanzar los filtros para los chats, una nueva herramienta que le permite a los usuarios organizar todas sus conversaciones en tres pestañas: ‘Todos’, ‘No leídos’ y ‘Grupos’.

La compañía es consciente de que encontrar una determinada conversación debería ser un proceso rápido y sencillo, motivo por el que WhatsApp ha trabajado en un formato que evita que los usuarios se desplacen por toda la bandeja de entrada.

Los filtros de WhatsApp, que se distinguen en tres nuevas pestañas -‘Todos’, ‘No leídos’ y ‘Grupos’, estarán disponibles en la parte superior de la lista de chats, para que se puedan seleccionar con un solo toque en la pantalla.

‘Todos’ es la vista predeterminada de todos los mensajes, tal y como ahora muestra la propia interfaz de Chats de WhatsApp, mientras que ‘No leídos’ reúne todas las conversaciones que están marcadas por el usuario como no leídas o que aún no se han abierto.

Por último, la pestaña ‘Grupos’ muestra todos los chats en grupos organizados en un solo lugar, así como los subgrupos de las comunidades de la plataforma, tal y como ha adelantado el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, tanto en su página de Facebook como en su canal de WhatsApp.

Los filtros de WhatsApp ya han comenzado a implementarse entre algunos usuarios. Por lo que se espera que la nueva función esté disponible a nivel mundial en las próximas semanas y con la nueva actualización de la aplicación.

